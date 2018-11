Justyna Święty-Ersetic: W Tokio brąz będzie jak złoto

Z tamtego wieczoru niewiele pamiętam. Między biegami poszłam do namiotui leżałam. Później nie miałam nawet siły cieszyć się z tego, co się stało – mówi Michałowi Kołodziejczykowi Justyna Święty-Ersetic, mistrzyni Europy w biegu na 400 metrów indywidualnie i w sztafecie.

Plus Minus: Co to znaczy, że ma pani trudny charakter?

Potrafię pokazać pazury na treningu. Wystarczy, że coś mi się nie podoba. Każda kobieta, która zawodowo trenuje, ma swoje granice wytrzymałości i wtedy staje się trudna. Kiedy jestem bardzo zmęczona, to później gdzieś muszę wyładować emocje. Najczęściej dostaje się osobie, która jest najbliżej, a wiadomo, że na treningu najbliżej jest trener. Ale wydaje mi się, że ten trudny charakter w sporcie to akurat niezbędna rzecz, żeby do czegoś dojść.

Jak pani wyładowuje te emocje?

Po prostu krzyczę. Trenerowi Aleksandrowi Matusińskiemu dostaje się za to, że zajęcia były zbyt intensywne. Niestety, tak miałam zawsze – głośno wyrażałam swoje zdanie i uważałam, że mam rację. Muszę się do tego przyznać, mam problem, żeby znaleźć kompromis. Wolę, kiedy wszystko jest po mojej myśli, kiedy to ja wyznaczam granice.

Prywatnie też tak pani ma?

Z mężem staram się postępować inaczej, ale też...