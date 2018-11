Wszystko za medal dla Rosji

Zwinne ciało, efektowny układ i piękny kostium – to zobaczą widzowie podczas występu gimnastyczek artystycznych. Ale już za kulisy ich treningów zajrzeć jest trudno.

Do ośrodka szkoleniowego w Nowogorsku, gdzie powstawał „Over the limit", trafiają najbardziej wytrzymałe psychicznie zawodniczki. Tam dziewczyny wchodzą w skomplikowane relacje z trenerkami, które nie szczędzą im brutalnych słów w razie niepowodzenia i wylewnie okazują uczucia, gdy występ wypadnie doskonale. Wśród nich jest Margarita Mamun (w skrócie Rita), która przygotowuje się do olimpiady w Rio de Janeiro w 2016 r. Zaczęła trenować w wieku siedmiu lat. W filmie ma 21.

O dokumencie Marty Prus po raz pierwszy zrobiło się głośno, gdy został ciepło przyjęty na festiwalu filmów dokumentalnych w Amsterdamie, a wpływowy magazyn „Variety" zamieścił nazwisko reżyserki na liście dziesięciu najbardziej obiecujących twórców z Europy. Marta Prus przeszła długą drogę do tego, żeby zrealizować swój film. Przez kilka lat starała się o pozwolenie na wejście z kamerami do ośrodka prowadzonego przez Irinę Viner, żonę oligarchy mającego udziały m.in. w klubie piłkarskim Arsenal...