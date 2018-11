Bartłomiej Sienkiewicz: Polityka nie jest w stanie istnieć bez hipokryzji

- Mateusz Morawiecki jest premierem całkowicie zależnym od prezesa PiS. Dostał Polskę tak, jakby mu Kaczyński konia podarował - mówi w rozmowie z Elizą Olczyk Bartłomiej Sienkiewicz, minister spraw wewnętrznych w rządzie Donalda Tuska.

Plus Minus: Jak to się stało, że historyk z wykształcenia zainteresował się pracą w służbach specjalnych?

Bartłomiej Sienkiewicz: Po części z powodu środowiska, z którego się wywodzę, a po części był to zbieg okoliczności. Moje środowisko NZS, młodych krakowskich konserwatystów – mówię o Janie Rokicie, Konstantym Miodowiczu i innych przyjaciołach z tego okresu – uważało, że Polska odzyska kiedyś swoje państwo od komunistów i będzie się nim musiała na poważnie zająć. Dlatego gdy otrzymałem od Krzysztofa Kozłowskiego ofertę budowy UOP, to się długo nie zastanawiałem, bo było to w duchu naszych poglądów. A poznałem Krzysztofa Kozłowskiego – i to był ten element przypadku – ponieważ prowadziłem w Krakowie biuro parlamentarzystów Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego. Kozłowski był senatorem OKP, a gdy został szefem UOP, szukał ludzi do służb.

Pomyślał pan sobie, że to fajnie zostać agentem? Taka filmowa rola.

Nie. (ś...