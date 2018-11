Tatarzy z Kruszynian Polskę mają we krwi

Kurban Bajram, czyli Święta Ofiarowania to jedna z dwóch najważniejszych muzułmańskich uroczystości religijnych. Na zdjęciu obchody święta w meczecie w Kruszynianach

Szacuje się, że w 1938 r. w Rzeczypospolitej mieszkało sześć tysięcy Tatarów. W roku 2011 tatarskość deklarowało już tylko niespełna dwa tysiące osób. Wiele z nich mieszka w Kruszynianach na Podlasiu.

Kiedy przyjechałam tu po raz pierwszy, zrobiło mi się smutno, bo Kruszyniany umierały. Pomyślałam, że jeszcze chwila i nas nie będzie. Wioska opustoszała, turyści nie zaglądali, młodzi nie nadawali już nawet tatarskich imion dzieciom – opowiada Dżenneta Bogdanowicz, historycznie pochodząca z Tatarów krymskich, ale urodzona w Trzciance koło Piły. Bogdanowicze to rodzina jej męża, która od wieków gospodarzy w Kruszynianach, dlatego w końcu zaczęła – jak mówi – marudzić.

Zapragnęła otworzyć dom dla gości, w nadziei, że tatarskość się odrodzi. To było 16 lat temu. Na początku ludzie pukali się w głowę: kto będzie chciał tu nocować? Ale raz i drugi ktoś komuś powiedział, że Tatarka otworzyła tu dom i goście zaczęli zjeżdżać, a wtedy trzeba ich było nakarmić i zaczęło się. Tatarska Jurta to nie był pomysł na biznes, raczej zaproszenie dla tych, którzy uważali, że Tatarzy to już tylko historia.

Wszędzie dobrze, ale w Polsc...