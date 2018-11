Anioł Polak: Ryszardzie Ty już świata nie zawojujesz

Szczerze powiem, że nie spodziewałem się, że Ryszard (dawniej nowoczesny) tak szybko powróci. Teraz! – Ryszardzie nie mam pojęcia, co siedzi w Twojej głowie, ale Ty już świata nie zawojujesz.

Bracia moi kochani! Już myślałem, że czas, gdy jakoś pozytywnie mnie zaskoczycie, nigdy nie nadejdzie. A tu proszę, niespodzianka. Nagle postanowiliście zakończyć wielomiesięczny spór z sędziami i patrzącymi Wam na ręce instytucjami Wspólnoty. Wytrącacie wielu Waszym przeciwnikom argumenty z ręki. Brawo. Zastanawiam się jednak nad tym, po co było to wszystko? Niby zrobiliście krok do przodu, niby reformujecie wymiar sprawiedliwości, a na końcu cofacie się prawie do punktu wyjścia. Chciałbym wierzyć, że jest to efekt tego, że zrozumieliście swój błąd, a nie wyłącznie polityczna kalkulacja.

Ale są sprawy, które w żaden sposób Wam nie pomogą. Kilka razy ostrzegałem Was, że trzeba ostrożnie dobierać kadry. Napominałem, że będą Wam patrzyli na ręce, bo „komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie". I co? Znów nauki poszły w las. Fakt składania korupcyjnych propozycji – nawet jak są jakieś „szumidła" – wcześniej bądź później i tak wypłynie. Bagno, w ...