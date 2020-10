Irena Lasota: Górny Karabach czyli historia nie toleruje niuansów AFP

Jest chyba w naturze ludzkiej, że każdy chciałby zajmować stanowisko w każdej sprawie. I kiedy już zajmie to stanowisko, to lubi go bronić. Czy koronawirus istnieje czy nie; czy pilsner jest smaczniejszy od lagera; czy Trump jest lepszy dla Polski niż Biden; czy do bigosu dodaje się śliwki suszone czy nie? Takie podziały stanowią drożdże naszej aktywności intelektualnej i towarzyskiej. I tak możemy się kłócić, rozdzielać i łączyć w grupy, stowarzyszenia czy partie. A jeśli już jesteśmy przekonani, jak to się ostatnio coraz częściej zdarza, że historia jest po naszej stronie, to możemy sobie i oczy wydrapać.