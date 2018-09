Arnold Masin: Kaczyński płaci, Rydzyk mówi, na kogo głosować

Zbieram ludzi. Trzeba dać jasny sygnał Schetynie, że jedyną drogą do wygranej z populistami jest przejęcie zdrowego i patriotycznego elektoratu - mówi Arnold Masin, były wiceminister sportu, były prezes Ligi Polskich Rodzin,w 2014 r. kandydat PO na radnego.

Plus Minus: Jest pan dalej narodowcem?

Kto w młodości nie był skinem, ten na starość będzie...

Zaczynał pan w Narodowym Odrodzeniu Polski.

Pijaństwo, syf i nie ma sensu do tego wracać.

Jest sens. Jak pan tam trafił?

Przez stadion. Miałem 17 lat i mieszkałem w Bełchatowie. To był straszny czas. Nie wiedziałem, co zrobić ze swoim życiem. Szczerze mówiąc, to nie pamiętam, żeby wtedy była jakaś alternatywa.

Miał pan narodowe tradycje w domu czy wszedł pan z ulicy?

Z ulicy. Byłem zafascynowany Szczerbcem jako symbolem polskiej potęgi. Możliwość odczuwania dumy z bycia Polakiem w większej grupie to było coś, czego potrzebowałem. Wtedy nie było mody na patriotyzm i to mnie strasznie bolało. Nie było nigdzie flag czy orła. Wszędzie mieliśmy szarzyznę patriotyczną, a ja czułem się dumnym Polakiem.

Brał pan udział w ustawkach?

Już nie pamiętam.

Proszę sobie przypomnieć.

Dogadywaliśmy się przez telefon. Określaliśmy miejsce, po ile osób i był o...