Poczuć się jak człowiek pająk

Dlaczego gry zdobywają coraz większą popularność, podczas gdy kino traci fanów? Jedna z teorii głosi, że to kwestia immersji. Film pozwala śledzić losy bohaterów, przeżywać wraz z nimi niesamowite przygody, np. towarzyszyć Spider-Manowi w jego pojedynkach ze złoczyńcami. Jednak gry idą krok dalej. Pozwalają poczuć się jak superbohater, pokierować jego ruchami, samemu rozprawić się z całym złem tego świata. To dużo więcej niż samo patrzenie w ekran.

Scenariusz gry „Marvel's Spider-Man" nie jest zaskakujący. Po rozprawieniu się z Kingpinem w efektownym początku-samouczku bohater liczy, że w Nowym Jorku wreszcie zapanuje spokój. Niestety, gangi stają się coraz bardziej aktywne, a do tego pojawia się kolejny niebezpieczny przeciwnik. Pokonanie go będzie wymagać od gracza podążania wyznaczoną ścieżką i odhaczania kolejnych misji. Tyle że niekoniecznie trzeba to robić. Autorzy przygotowali bowiem olbrzymie wirtualne miasto, po którym można się swobodnie przemieszczać. Huśtając się na linach, skacząc po dachach albo chodząc jak zwykli obywatele.

Oczywiście nie chodzenie jest tu najważniejsze, ale walki. Na potrzeby gry twórcy przygotowali specjalny system rozprawiania się z przeciwnikami. Zakłada on, że Spider-Man nie używa broni palnej, zamiast tego korzysta ze swoich niezwykłych umiejętności. Przede wszystkim potrafi wystrzelić z dłoni specjalną sieć, którą pęta wrogów. Dzięki niej dostaje się też na wyż...