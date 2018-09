Piękny sen Juana Martina del Potro AFP

Katarzyna Nowak

To jedna z najbardziej wzruszających tenisowych historii ostatnich lat. Juan Martin del Potro przegrał w finale US Open z Novakiem Djokoviciem, ale publiczność w Nowym Jorku wiedziała, że ta porażka to jak zwycięstwo, bo Argentyńczyk wykazał wielki hart ducha, by po ciężkiej kontuzji wrócić tam, gdzie już był dziewięć lat temu.

W roku 2009 del Potro był rewelacją US Open, w finale pokonał Rogera Federera, wówczas już pięciokrotnego triumfatora nowojorskiego turnieju. Wszyscy widzieli w Argentyńczyku kandydata do kolejnych wielkich zwycięstw, ale tenisowy los chciał inaczej. „Dostałem szansę, by ponownie zagrać w finale mojego ulubionego turnieju, przed ukochaną i niesamowicie wspierającą mnie publicznością. To jest niewiarygodne, nie mogę w to uwierzyć, że dotarłem do finału w Nowym Jorku po tym wszystkim, przez co przeszedłem" – mówił del Potro. Dla niego najważniejsze było, że po czterech operacjach nadgarstka, po wielu miesiącach niegrania od tamtego pamiętnego finału, po ogromnych spadkach w rankingu ATP i nikłej nadziei powrotu do pełni sił niemożliwe stało się możliwe. Finał, w którym zmierzył się ze swoim przyjacielem Novakiem Djokoviciem, był nagrodą za wytrwałość, jaką wykazywał w chwilach zwątpienia, wiarę w swoje możliwości oraz miłość do tenisa....