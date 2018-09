Vanessa Redgrave, czyli jak fanka Fidela Castro zdobyła szacunek widzów Vanessa Redgrave otrzymuje od przewodniczącego weneckiego Biennale Paola Baratty Złotego Lwa za osiągnięcia życia, festiwal w Wenecji, 2018 AFP

Gwiazda „Powiększenia" Antonioniego, 81-letnia Vanessa Redgrave, została uhonorowana za całokształt twórczości Złotym Lwem w Wenecji. W jej życiu sztuka ciągle przeplatała się z polityką, ale uważa, że aktorstwo to nieobojętność na to, co dookoła.

Jestem zachwycona tym wyróżnieniem – powiedziała, odbierając statuetkę z rąk prezydenta Biennale Paola Baraty. Przypomniała, że grała we włoskich filmach. Różnych – od „Powiększenia" Michelangela Antonioniego aż do erotyzującej „La vacanzy" Tinta Brassa, że Italia zawsze była jej bliskie, że jej mąż, aktor Franco Nero, urodził się w Parmie, a włoski jest jej drugim językiem po angielskim. Na konferencji prasowej dziennikarze przypomnieli, że odmówiła przyjęcia od królowej brytyjskiej tytułu damy. – Nie mam nic przeciwko rodzinie królewskiej – stwierdziła. – Uważam nawet, że ona odgrywa w Anglii bardzo pozytywną rolę. Ale to nie królowa oferuje tytuł szlachecki, lecz rząd. I ja odmówiłam nie królowej, lecz premierowi Blaire'owi. Nie mogłam przyjąć żadnego zaszczytu z rąk człowieka, który wmieszał nasz kraj w wojnę wypowiedzianą na podstawie kłamliwych ustaleń (inwazję na Irak w 2003 r. – red.). W Wenecji Redgrave był...