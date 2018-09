Justyna Glusman: Nie możemy płacić za lajki, jak a partyjni kandydaci na prezydenta Warszawy

Znam dobrze Warszawę. Cała reszta kandydatów uczy się dopiero miasta. Robią to przy pomocy partii i agencji reklamowych. Tak naprawdę są po prostu spadochroniarzami - mówi Justyna Glusman, kandydatka na prezydent Warszawy.

Plus Minus: Rozdaje pani jabłka jak Patryk Jaki?

Nie i raczej nie będę.

Potrafi pani skleić taśmą klejącą szybę w drzwiach, co zrobił ostatnio Rafał Trzaskowski?

Potrafię, ale jakoś nie chodzą wtedy za mną kamery.

To może chociaż otworzyła pani właśnie Glusman Cafe, która rywalizowałaby z Jaki Cafe?

Jak potrzebuję spotkać się z mieszkańcami Warszawy, to naprawdę mam gdzie.

Myślałem, że umówiłem się na rozmowę z kandydatką na prezydenta Warszawy.

Myślę, że mieszkańcy mają serdecznie dość tego trywializowania polityki i traktowania ich w sposób niepoważny.

To może opiszę to tak: tu są kibole jednej drużyny, a tu drugiej. Oni się tłuką przez całą kampanię, a potem wieczorem w dzień wyborów dowiadujemy się, kto wygrał. To polega na tym, że musi pani dołączyć do jednej z drużyn, a nie biegać dookoła i krzyczeć: potrzebny jest nam ring kolejowy.

My tworzymy trzecią drużynę i możemy stanąć do walki. Zwrócę uwagę, że mamy w W...