Lustro prawdę ci powie materiały prasowe

Obracamy się w utartych schematach. Zamożność to symbol sukcesu, bieda to oznaka porażki. Arystokracja to kultura, bieda może zbliżyć do patologii. W końcu kultura się nawarstwia przez pokolenia, a jeśli ktoś pochodzi z nizin, to cóż tu może się nawarstwić – przesadne ambicje, nigdy niezaspokojone kompleksy, gniew wykluczenia?

Najprościej byłoby powiedzieć, że brytyjski serial „Patrick Melrose" te schematy obala lub co najmniej odrzuca. Tyle że to weryfikacja nieco głębsza niż tylko odbywająca się przez zgrabną fabułę zagraną przez dobrych aktorów. Pięcioodcinkowy serial oparty jest bowiem na autobiograficznych książkach Edwarda St Aubyna, pochodzącego z arystokratycznej brytyjskiej rodziny, i jest obrazem degrengolady nie tylko autora, ale i całej warstwy społecznej, z której się on wywodzi. Obrazem sugestywnym, miejscami wstrząsającym. Mamy więc zubożałych brytyjskich arystokratów, pełnych pychy, przekonania o własnej wyższości, których przemiany społeczne pozbawiały majątków, więc żenią się z córkami bogatych przemysłowców. Oni szukają pieniędzy, one – prestiżu. Każdy ma swój kompleks, mroczny przedmiot pożądania, cóż więc złego w tym, że wzajemnie się zaspokajają. St Aubyn uświadamia, że z pewnością nic dobrego. Jest to bowiem mariaż światów...