Pierwsze skrzypce popu

Ameryczka. Może i płytkie czy infantylne, ale jak to brzmi! Smolasty wciąż czerpie z nowej fali rhythm and bluesa, ale na nowy album nie zaprosił już kontrowersyjnych młodych raperów: Kaza Bałagane czy Pabla Novacciego, z którymi wcześniej dużo współpracował.

Pohamował tym samym potrzebę szokowania słuchacza i skierował wokal ku masowemu odbiorcy, ale udowodnił też, że choć polski pop od lat jest trupem, to on praktycznie w pojedynkę wyciąga go z grobu. Dwa single – 50 mln odtworzeń na YouTubie.

Ciągle idzie do przodu. Zaczynał jako gitarzysta garażowego bandu inspirowanego muzyką funky, potem zawładnął refrenami połowy rapowej sceny, dziś przejął pierwsze skrzypce polskiego popu. Album „Fake Love" to zdecydowanie coś więcej niż popowy r&b – dzięki duetowi producenckiemu MIYO to nowoczesny, mocno elektroniczny, popowy miszmasz idealny.

Smolasty jako tekściarz i wokalista właściwie nie ma w kraju konkurencji. Nikt nie ma takiej odwagi, by robić po polsku dokładnie to, co chwyta w Stanach – i to właściwie w skali jeden do jednego. Szlak przetarli mu newschoolowi raperzy, którzy jako pierwsi zaczęli robić nad Wisłą „ameryczkę" – brawurowo łamali kolejne granice muzycznej poprawności, nie przejmując się polskimi...