Żądna zemsty królowa

Blisko 4 tys. lat temu saharyjską Afryką władała brutalna i bezwzględna królowa Seteki.

Poddani nie byli zachwyceni jej rządami, po latach cierpień obalili ją, a następnie zamurowali w grobowcu, którego nikt nigdy nie miał odnaleźć. Ale jak to z prowizorkami bywa... W latach 30. XX w. dokopał się do niego archeolog Edgar Harbin. Nie przestraszył się klątw, jakimi obłożono grobowiec. Naruszył prastare pieczęcie i wypuścił na wolność pałającego żądzą zemsty demona. Kto stanie do walki z nim? Członkowie Strange Brigade, ściśle tajnego wydziału brytyjskich służb specjalnych. Specjaliści od czarnej roboty.

Nowa gra firmy Rebellion powstała z myślą o ludziach kochający kino przygodowe w stylu Indiany Jonesa oraz „Mumii". Będą mogli – głównie w trybie kooperacji – przeczesywać kolejne plansze, walczyć z trupami w bandażach, gigantycznymi skorpionami czy minotaurami, a także rozwiązywać proste zagadki logiczne. Zbyt wielkiej swobody tu nie ma. Z reguły wystarczy odważnie przeć do przodu i strzelać do wszystkiego, co się rusza, a rusza się napraw...