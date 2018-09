Mariusz Cieślik & Robert Górski: Putin silniejszy od niedźwiedzia

Władimira Władimirowicza zapasy z borsukiem i inne hity tygodnia.

Trwa samorządowy wyścig wyborczy. Oczywiście najbardziej widowiskowy jest w Warszawie. Człowiek słucha i nie dowierza, ile może powstać nowych linii metra, parków, szkół, przedszkoli. I myśli sobie, że warto by robić takie wybory co rok. Nowy Jork byśmy prześcignęli!

No i koniec. Nie ma już nasz prezydent rzecznika. A taki był fajny, zadziorny, z dowcipem. Sam zainteresowany twierdzi, że teraz będzie pracował dla biznesu i wykładał na uczelni. Że z polityką już koniec. Nie za bardzo w to wierzymy. Człowiek może wyjść z polityki, ale polityka z człowieka to już niekoniecznie.

Najbardziej nam się podobało uzasadnienie, jakie były rzecznik prezydenta przedstawił dla swojej decyzji. Otóż skończył 40 lat i czas na nowe wyzwania. A co by było, gdyby z polityki zniknęli wszyscy po czterdziestce? Nie mielibyśmy premiera, prezydenta, przywódcy opozycji, króla Europy Donalda, Antoniego, Prezesa. Odkryliby nowe pasje? Taki Tusk np. trenowałby trampkarzy Lechii. Pr...