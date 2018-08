Gen. Józef Beck: Pakt z Rosją był naszym atutem

Jak postrzegały Polskę czołowe postacie II RP? Jak wyglądało ich życie codzienne? W 100-lecie odzyskania niepodległości przybliżamy to czytelnikom w formie wywiadów. Pytania wymyśliliśmy, po odpowiedzi sięgnęliśmy do źródeł.

Plus Minus: Jak wyglądała sytuacja polityczna po objęciu przez pana Ministerstwa Spraw Zagranicznych w 1932 r.?

Stanowisko ministra spraw zagranicznych objąłem w okolicznościach, które bynajmniej nie były łatwe. Dostosowując się do wymagań sytuacji ogólnej, polityka nasza, wprawdzie mniej ugodowa w swej formie, opierała się na tych samych co i przedtem zasadach. W grze naszej mieliśmy jednak nowy atut: pakt o nieagresji zawarty z Rosją. Wypada przypomnieć, że nawet tak pozytywny dla nas czynnik, jakim był pakt z Rosją, dał w swoim czasie asumpt do ataku prowadzonego przez dwa miesiące w prasie francuskiej, gdzie potraktowano mnie jako „zdrajcę Europy".

Komentarz komunistycznego redaktora do „Pamiętników" Becka (Czytelnik, Warszawa 1955): „Nieudolne próby Becka, przedstawiającego siebie jako rzecznika porozumienia ze Związkiem Radzieckim, nie wytrzymują krytyki"*.

Jak wyglądały stosunki polsko-niemieckie tuż po objęciu władzy przez Hitlera?

Gdy po...