Tomasz Krzyżak: Jarosław od nauki mnie niepokoi

Bracia moi! Mijają prawie trzy lata od czasu, gdy bliżej współpracujemy, a wciąż nie mogę Was rozgryźć. Wystarczy, że zniknę na kilka dni, a natychmiast pakujecie się w kolejne awantury i przepychanki. Teraz specjalnie wyjechałem w tym samym czasie co Jarosław sprawiedliwy, bo myślałem, że pod jego nieobecność nic specjalnego nie zmalujecie. Po raz kolejny okazało się jednak, że gdy kota nie ma, myszy harcują...

Przed kilkoma dniami przeczytałem wywiad, jakiego udzielił Jarosław od nauki. I muszę przyznać, że w kwestii konieczności wymyślenia Waszego państwa od nowa całkowicie się z nim zgadzam. Ma on rację w tym, że trzeba zrobić coś, by zakończyć walkę plemienną. Wyniszcza ona nie tylko Was, ale przede wszystkim lud, nad którym sprawujecie władzę. I końca tej walki nie widać. Teraz znów za sprawą kolejnych wyborów będzie ona coraz ostrzejsza i brutalniejsza. A przecież macie miłować Waszych nieprzyjaciół. Niepokoi mnie jednak stwierdzenie Jarosława, że można się pewnym sprawom przeciwstawić. Hm... Odważne to stwierdzenie. Zwłaszcza jeśli się pomni na to, że kiedyś podpisaliście pewne zobowiązania. Miganie się od nich i jawne nieposłuszeństwo może na Was ściągnąć duże kłopoty. Pewnie ich nie chcecie, ale musicie przecież wiedzieć, że burzycie jakąś wspólnotę. Tymczasem macie być budowniczymi mostów! Powiadacie, że niczego nie burzycie, że to oni są źli. Mam sporo wątpliwości. Wina, w moim ...