Western o dziadku i dzikiej smarkuli materiały prasowe

W Teksasie roku pańskiego 1870 panowała anarchia, każdy czynił to, co sam uważał za słuszne" – czytamy w powieści Paulette Jiles, nominowanej w 2016 r. do prestiżowej na amerykańskim kontynencie National Book Award (przegrała z głośną „Koleją podziemną" Colsona Whiteheada, za którą autor zdobył również Pulitzera). I jak to zazwyczaj bywa w westernach – tych, którzy za słuszne uważają czynić dobro, jest mniej niż tych, dla których słuszne jest rabować i gwałcić. Dlatego też w Teksasie roku 1870 na tych pierwszych czai się wiele niebezpieczeństw.

W „Nowinach ze świata" w roli tego dobrego obsadzony został kapitan Jefferson Kyle Kidd. 71-letni weteran licznych wojen (głównie z Indianami), który wędruje przez południowe terytoria i zarabia na życie, prowadząc publiczne odczyty tytułowych nowin ze świata. Referuje wiadomości i nowinki na podstawie gazet z dalekich stron, np. z Londynu, Berlina i za sprawą krasomówczego talentu w sposób barwny relacjonuje ludziom spragnionym historii z dalekich krajów przeróżne mniej lub bardziej istotne wydarzenia. Na drodze kapitana Kidda pojawia się niewinna istota, której przyjdzie mu bronić z narażeniem życia. To Johanna Leonberger, 10-letnia dziewczynka z rodziny niemieckich osadników, uprowadzona przez plemię Kiowów, które wychowało ją w swojej koczowniczej obyczajowości. Dziewczynkę po pewnym czasie odbito i decyzją administracyjną postanowiono przywrócić krewnym. Kidd jest właśnie powiernikiem tej misji. Za 50 dolarów w złocie ma przewieźć Johannę trasą, która według ...