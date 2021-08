Podkowa Leśna. Dlaczego tam szczepią się na potęgę

Zaszczepienie ok. 80 proc. populacji danego kraju zapewnia tzw. odporność stadną. Po przekroczeniu tego progu liczba zachorowań powinna mieć tendencję spadkową. W Polsce zaszczepiono dwoma dawkami ok. 60 proc. dorosłych. Mimo to w lipcu miejscowości turystyczne były zalane przez wypoczywających. Na zdjęciu plaża we Władysławowie, 24 lipca 2021 r.

Reporter, Wojciech Stróżyk