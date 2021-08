Bogusław Chrabota. Stary świat odchodzi ze swoimi wartościami Bogusław Chrabota Fotorzepa, Maciej Zieniewicz

Zastanawiam się, jak to było z rodzicami i dziećmi w mojej rodzinie dwa, trzy pokolenia wstecz. Pewnie nie tylko dlatego, że były to zwykle rodziny chłopskie czy robotnicze, że edukacja była skromna, by nie powiedzieć żadna, dzieci przyjmowano jako dar Opatrzności. Bo właściwie nie wypadało nie mieć dzieci. Czy ktoś się zastanawiał, że dzieci to praca, dostatek? Czy też, co można czasem usłyszeć w naszych czasach, wielodzietność była dowodem ciemnoty i zacofania? Jaka jest odpowiedź? Niestety, nie mam na ten temat źródeł pisanych. Poza kilkoma może listami pradziadka z frontów pierwszej wojny światowej wszystko odeszło z minionymi pokoleniami, wszystko spalił płomień czasu. Zostało trochę pozbieranych wspomnień, kilka mniej lub bardziej czytelnych informacji.