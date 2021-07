Jan Ołdakowski: Powstańcem jest się na całe życie

Wspominając pięknych, młodych, uśmiechniętych powstańców, nie sposób nie czuć wściekłości, że przegrali. Obchody powstania są manifestacją niezgody na to, co się wydarzyło - mówi Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego.

Plus Minus: Ile to już lat działalności Muzeum Powstania Warszawskiego?

Muzeum ruszyło w 60. rocznicę powstania warszawskiego, czyli w 2004 r., a więc 17 lat.

Kawał czasu. Ciekawe, jakie doświadczenia zebrał pan w tym okresie?

Realizowaliśmy projekt muzeum w potężnej emocji związanej z możliwością oddania hołdu powstańcom, którzy z bronią w ręku próbowali wywalczyć kawałek wolnej Rzeczypospolitej. Równocześnie rozpoczęliśmy badania strat cywilnych, co okazało się dużo trudniejsze. Ludobójczy pomysł Hitlera zniszczenia wszystkich mieszkańców Warszawy – nie tylko pozbawienia ich życia, ale i tożsamości – po części się powiódł. Według szacunków historyków w Warszawie zostało zabitych od 120 do 140 tys. mieszkańców. Po wielu latach poszukiwań, kwerendach w Polsce i za granicą udało nam się zdobyć dane 53 tys. osób. Co roku prezentujemy je na wystawie w parku na warszawskiej Woli, przy cmentarzu Powstańców Warszawy. To jest 90 białych brył z imionami i nazwiskami, z datami urodz...

