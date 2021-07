Tomasz Terlikowski: Kościelny problem z kolonializmem Adobe Stock

To, co działo się w szkołach rezydencjalnych w Kanadzie, było zbrodnią. Zbrodnią przeciwko konkretnym dzieciom, rodzinie, przeciwko lokalnym kulturom. Kościół katolicki – wraz z innymi wspólnotami wyznaniowymi – choć owej zbrodni nie wymyślił, to w niej uczestniczył.