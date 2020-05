Mariusz Cieślik & Robert Górski: Wiemy, dlaczego Szymon Hołownia płakał

Od samego początku kibicujemy kampanii Szymona Hołowni. Uważamy, że to w polskiej polityce nowa jakość. To jedyny kandydat, który krzyczy na wyborców. A od niedawna to również jedyny, który publicznie płacze nad losem Polski. My też płaczemy. Zwłaszcza od kiedy się dowiedzieliśmy, że ma drugie miejsce w sondażach.

Wiemy, dlaczego Szymon płakał. Zastanawialiśmy się tylko, dlaczego to wrzucił do sieci. I już wiemy. W „Mam talent" często wygrywają płaczące dzieci.

W minionym tygodniu swoje wielkie dni znowu miała Trzecia Osoba w Państwie. Marszałek Tomasz Grodzki i Koronny. Tym razem nie dość, że wygłosił orędzie, to jeszcze prawie mu się udało zablokować wybory korespondencyjne w Senacie. Podobno dwukrotnie złamał w tym celu regulamin. I nie uronił nawet łzy. Razem z Hołownią będą płakać nad złamaną konstytucją.

Natomiast Paweł Kukiz płacze nad polską demokracją. Dowodem na jej upadek są propozycje, jakie dostają od PiS-u działacze Kukiz'15. Jednemu z posłów zaproponowano nawet, żeby w czasie głosowania udał się do toalety. No i rzeczywiście to jeden z licz-nych dowodów, że polska demokracja jest g...na.

Mamy jednakowoż podejrzenia, że jak kukizowcy tak będą chlapać ozorami, to kolejnych propozycji nie będzie. I wtedy zatęsknią nawet za posadami dziadków klozetowych.

Dziwna sprawa z tymi wyborami. Tak naprawdę do końca nie będziemy wiedzieć, czy się odbędą, a gdy się odbędą, jeszcze długo nie będziemy wiedzieli, czy się odbyły. Nawet awizo nam po nich nie zostanie.

A co u Andrzeja? No, chyba będzie impreza po wygranych wyborach. Ponieważ wielokrotnie podkreślaliśmy, że jest najbardziej memicznym kandydatem, czujemy się zaproszeni. I jeśli będą wybierani najlepsi bohaterowie memów, to nasze głosy Andrzej już ma.

Trzeba zresztą powiedzieć, że Andrzej dwoi się i troi. Jak nie o Baltic Pipe, to o Solidarności, jak nie rozdaje kasy, to wręcza ordery. Dlatego nie wierzymy, że ktokolwiek poważnie rozważa dymisję prezydenta z jakichś niejasnych powodów. Jak coś, to ewentualnie korona-cja.

A co tam u pani Małgorzaty? Podobno zmienia nazwisko na Porażka-Ja-Błońska. W związku z tym chowamy palec pod Borysa. Znaczy Budkę.

Bo powiedzmy sobie szczerze, jakim trzeba być nieudacznikiem, żeby doprowadzić do poparcia na poziomie 2 procent z prawie 30? I to jest wspólny sukces Budki i jej Suflera.

Nie jesteśmy aż tak zakręceni, żeby rozwinąć to, co mają zawinięte w swoich zwojach mózgowych pani Małgorzata i pan Borys. W związku z czym nie wiemy, czy Platforma i jej kandydatka bojkotują wybory czy nie. Zwłaszcza że tego to prawdopodobnie nawet oni sami nie wiedzą.

Do niedawna, czytając „Gazetę Wyborczą", mieliśmy przekonanie, że dobrze jest być gejem, a teraz to już sami nie wiemy. Dowiedzieli-śmy się, że jeden z sędziów Sądu Najwyższego nie dość, że popiera PiS, to jeszcze jest gejem i to jest bardzo źle. Naszym zdaniem nie ma w tym żadnej logiki. Przecież akurat w „Wyborczej" powinni się cieszyć. Skoro jest gejem, to nie będzie miał dzieci, które by mogły pójść w jego ślady i głosować na PiS.

Niezwykle nam się podobało, jak wytłumaczył się autor artykułu, który opisał życie intymne pana sędziego. Otóż udostępnił na Twitterze wpis użytkownika, który twierdzi, iż „nie chodzi o to, że sędzia jest gejem, tylko o to, że jest ch...m". Pamiętacie z pod-stawówki? Kto się przezywa, ten się sam tak nazywa.

W ramach odmrażania gospodarki otwarto niektóre sklepy i galerie handlowe. Zaroiło się od ludzi w marketach budowlanych. Każdy chce kupić farbę, aby odmalować skrzynkę pocztową i godnie przyjąć listonosza.

Wreszcie zaczęły działać hotele. Co za ulga. Najgorzej jak benzyna jest najtańsza w historii, ale nie ma dokąd jechać.

Ojciec Rydzyk obchodzi 75. urodziny. Mógłby pójść na emeryturę, ale chyba nie ma zamiaru. Znaczy, będzie dożywocie.

Deszcz zaczął padać. Suszy nie będzie. Chłopom się poprawiło. Od teraz rolnik szuka żony.

Na koniec chcielibyśmy pochylić się nad losem Łukasza Szumowskiego. Jeżeli minister zdrowia, którego zazdrości nam cały świat, nie przestanie straszyć kolejnymi szczytami pandemii (jesienią 2020, zimą 2021, a może wiosną 2022), to będzie byłym ministrem zdrowia, którego zazdrościli nam na całym świecie. Świeć, Panie, nad jego karierą.