O. Maciej Zięba: Odpowiedzi na pytania, które przynosi pandemia? U Jana Pawła II!

Nieprawda. Politycy i przedsiębiorcy oraz politolodzy i ekonomiści, a także dziennikarze niezwiązani z Kościołem, uważali to za naiwne „chrzczenie" rzeczywistości społecznej oraz „wpychanie" się Kościoła do ekonomii i polityki, a w Kościele najczęściej również nie doceniano novum tej encykliki. Tymczasem – przywołam znów Josepha Weilera – jest to epokowy dokument niosący odpowiedzi na podstawowe pytania XXI wieku. Tam są trafnie opisane mechanizmy alienacji współczesnego człowieka, zagrożenia dla demokratycznego państwa prawa, globalnej gospodarki, znaczenie ekologii, w tym ekologii ludzkiej, prymat kultury nad polityką i ekonomią.

Powiem o dziedzinie, na której znam się najlepiej. Prawie 30 lat temu ukazało się „Centesimus annus". To była przełomowa encyklika, podsumowująca i rozwijająca w niezwykle twórczy sposób całe społeczne nauczanie poprzednich papieży. Otóż – mimo upływu czasu – można dostrzec, także w Polsce, jak ważne i odkrywcze jest jej przesłanie. Teraz widzimy, jakie to prawdziwe, że demokracja i wolny rynek bez fundamentów etycznych ulegają zwyrodnieniu i stają się zagrożeniem nawet same dla siebie.

Tak, ale to z kolei jest przeciwskrajność. Najczęściej jest to myślenie pomnikowe. To bardzo rzadko jest myślenie „z Janem Pawłem", a zazwyczaj jedynie bezrefleksyjne podkreślanie, że jest on „wielki" i że jest „nasz". Tym bardziej nie wolno nawet wspomnieć, nawet zastanowić się nad jakimiś niedomaganiami tej postaci, nad złożonym systemem, który po sobie zostawił, nad komplikacjami, jakie ma z tym współczesny świat. Zero kontrowersji. To też nie jest dobre podejście, bo w nim – pod spodem – zawarte jest lekceważenie tej postaci.

A prof. Weiler z całym szacunkiem dla Benedykta XVI mówi, że jest on przede wszystkim kontynuatorem dzieła Jana Pawła II. Chwali też papieża Franciszka jako duszpasterza, ale zawsze podkreśla, że Jan Paweł II to była postać wyjątkowo ważna nie tylko dla katolików, ale dla całego świata. Wiedzą to i podkreślają ludzie z rozmaitych tradycji religijnych i kulturowych. Mam wrażenie, że my w Polsce nadal nie doceniamy jego rangi intelektualnej, ale też odwagi i rozmachu działania.

U nas intelektualiści katoliccy w tym miejscu już by protestowali, mówiąc, że wielki intelektualista w Kościele to raczej Joseph Ratzinger.

Drugi to współczesna kultura, która jest szalenie upolityczniona i dzieli wszystko i wszystkich na „swoich" oraz na „obcych". I „obcych" bez wyjątku konsekwentnie oblepia mieszaniną hejtu oraz fake newsów. Wystarczy więc nie poczuwać się do łączności z Kościołem, by automatycznie negować światowy wymiar postaci Jana Pawła II i żyć wyłącznie w świecie mediów, które rozpowszechniają fake newsy na jego temat. Znam jednak wybitnych intelektualistów niekatolików, a nawet niechrześcijan, którzy nie ulegają takiej małostkowości. Przykładem może być sławny prawnik oraz filozof prawa z Nowego Jorku, prof. Joseph Weiler, który jest ortodoksyjnym Żydem i publicznie głosi: Jan Paweł II to wielki intelektualny oraz moralny dar dla ludzkości, postać, jaka zdarza się raz na kilkaset lat.

Nakładają się tu dwa stereotypy. Jeden – bardziej ponadczasowy – opisał już przed 200 laty wybitny bajkopisarz Stanisław Jachowicz: cudze chwalicie, swego nie znacie. Polski inteligent, a tym bardziej półinteligent, nie przyjmuje do wiadomości, że trafił się nam wielki, globalnego wymiaru myśliciel i mąż stanu. „Zagranica" – z dystansu – bardzo mu imponuje, a przy rodakach skrócony dystans nie pozwala na dostrzeżenie wielkości, ziomal to przede wszystkim swojak, ktoś z naszych...

Zacznijmy od tego, że Jan Paweł II ma swoje ulice i place w najważniejszych miastach USA oraz Francji, Włoch i Meksyku, Niemiec i Węgier, Czech i Słowacji, Kanady i Chile, Portugalii oraz Kolumbii, Ukrainy i jeszcze w wielu, wielu innych krajach. Są tam też szczyty górskie i parki noszące jego imię, porty lotnicze, stadiony czy mosty nazywane na cześć papieża z Polski. W Rzymie rada miejska nazwała jego imieniem największy dworzec kolejowy Roma Termini i jest to pierwszy w historii Rzymu obiekt miejski dedykowany osobie niepochodzącej z Włoch. To konkretny, naoczny dowód, że Jan Paweł II był postacią światowego formatu.

Plus Minus: Niedawno słyszałem głośną rozmowę w tramwaju. Ludzie się gorszyli, że ulica się nazywa Jana Pawła II i mówili, że to „niemożliwe w żadnym normalnym kraju". A ja chwilę wcześniej przeglądałem jeden z czeskich podręczników akademickich do historii literatury i tam papież był wymieniany w paru miejscach jako jeden z wielkich współczesnych intelektualistów, razem z Dalajlamą, Einsteinem, Gandhim czy Habermasem. Dlaczego u nas tak się nie da?

Kryzysy się zawsze zdarzały, cyklicznie.

Nie chodzi tylko o kryzysy ekonomiczne, ale o cały system. Wtedy, tych 30 lat temu, wielu było skłonnych wierzyć w to, że wolny rynek sam się wyreguluje, że istnieje niewidzialna ręka rynku, która załatwia za nas niemal wszystko. Że istnieje demokracja, która – przez głosowanie – sama wszystko rozwiąże. Takie proste to jednak nie jest i po 30 latach lepiej to rozumiemy. Zarazem jednak w kulturze upowszechniało się przekonanie, że etyka jest sprawą prywatną, a samo mówienie o obiektywnych normach jest aktem nietolerancji i przejawem autorytaryzmu. A przecież – podkreśla papież – wszystkie decyzje ekonomiczne i polityczne posiadają także wymiar etyczny i mają swoją etyczną wartość, wpływają na to jak żyjemy, na środowisko, położenie całych grup społecznych, potrafią prowokować lub łagodzić konflikty, a nawet wojny.

To nie są rzeczy oczywiste?

Dziś bardziej niż w latach 90. W tamtych czasach, gdy Jan Paweł II napisał to w „Centesimus annus", były to tezy obrazoburcze. Wielu komentatorów się zżymało. Jak papież może wypisywać takie rzeczy! Guru ekonomicznych liberałów, noblista Milton Friedman napisał, że to „echo hiszpańskiej inkwizycji".

Oburzano się raczej na to, że papież krytykował demokrację i pisał, że parlament nie może podejmować pewnych decyzji.

Tak, o to też się oburzano, a i dziś się często oburza, że papież nie uważał woli większości za ostateczną instancję. Dlatego powołam się na słowa wybitnego myśliciela, teoretyka społeczeństwa wolnego, otwartego i tolerancyjnego Karla Poppera, który nie miał związków z chrześcijaństwem: „Najpoważniejszym zarzutem wobec teorii ludowładztwa jest to, że propaguje ona irracjonalną ideologię, po prostu przesąd – autorytarny i relatywizujący przesąd – że większość nie może błądzić i błędnie działać. To niemoralna ideologia i musi być odrzucona".

Papież pisał o tym, jak ważna jest demokracja, ale że nie można jej redukować do maszynki do głosowania. Że owszem, przepisy i struktury są ważne, ale dużo ważniejsze jest to, jacy są ludzie, którzy te przepisy i struktury wypełniają treścią. Dziś – po fatalnych doświadczeniach z demokracją w Iraku czy krajach objętych „arabską wiosną", a także obserwując formalnie demokratyczne wybory na wschód od naszej granicy – widzimy na własne oczy, co się może dziać w państwach, które mają i obieralne władze, i piękne werbalnie konstytucje.

To fundament „Centesimus annus": ongiś źródłem bogactwa była ziemia, zasoby naturalne i płody rolne, potem kapitał, a dzisiaj jest nim człowiek. Antropologia jest w centrum tego myślenia. I przenosząc to na rzeczywistość społeczną, widać, że to prawda, której nie docenialiśmy, a i dzisiaj jeszcze nie doceniamy. Te instytucje, te dokumenty, te przepisy i prawa, które uchwalamy, nie przetrwają bez wartościowych uczciwych ludzi, którzy nie boją się działać niekoniunkturalnie. Lejtmotywem papieskiego nauczania było formowanie ludzi sumienia, ludzi zdolnych do ofiarności i solidarności. „Nie pragnijcie takiej Polski, która by nic was nie kosztowała", „każdy znajduje w życiu jakieś swoje Westerplatte, jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć, jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić, nie można zdezerterować". Wciąż brzmią mi w uszach te papieskie frazy. Czy nie odkrywamy ich nowej aktualności w czasach pandemii?

To był fundament papieskiej myśli: społeczeństwa, państwa oraz systemy polityczne nie będą w stanie kontynuować swojego istnienia, jeśli zabraknie im etycznego podglebia. 30 lat temu z tego dość powszechnie się podśmiewano.

Serio?

Oczywiście. Po upadku komunizmu – zwłaszcza w sferach intelektualnych – zapanował hurraoptymizm. Powszechne było myślenie w kategoriach końca historii. W uproszczeniu miało to oznaczać tyle, że po zakończeniu konfrontacji z komunizmem świat automatycznie będzie zmierzał do demokracji i wolnego rynku i jest jedynie kwestią czasu, gdy zapanuje powszechna harmonia oraz dobrobyt. Nowocześni ludzie nie powinni przejmować się sferą wartości, sferą ducha, lecz zająć się dorabianiem, skupić na prywatnych korzyściach, a reszty dokona bieg historii. Najbardziej zapewne wpływowy intelektualista końca XX wieku Richard Rorty pisał, że „typowy reprezentant liberalnej demokracji może być nijaki, wyrachowany, małostkowy i niebohaterski, bo przewaga ludzi tego pokroju okazuje się rozsądną ceną za wolność polityczną". Myślenie według wartości oraz dążenie do prawdy uznawano za wręcz niebezpieczne. Potem takie mrzonki przejął transhumanizm, opisując nowy wspaniały świat, który pozwoli nam całkowicie zapanować nad naturą i stworzyć naukowo poprawionego, wyzwolonego i nieśmiertelnego człowieka. Taka atmosfera panowała do bardzo niedawna. Cios – oby śmiertelny, bo to są mrzonki i to niebezpieczne – takiemu myśleniu zadał wirus, który dotarł do nas z Chin.

Co ma dziś do powiedzenia wielki prorok transhumanizmu Yuval Harri, który sprzedał dziesiątki milionów egzemplarzy swoich hurraoptymistycznych przepowiedni polanych dobrze przyprawionym naukowym sosem? Parę banałów i truizm, że ludzie mimo epidemii nadal powinni sobie ufać. „Centesimus annus" i wiele innych papieskich tekstów, pisanych w zupełnie innych warunkach, niesie znacznie więcej głębszych odpowiedzi na nasze dzisiejsze pytania.

Ale wtedy encyklikę Jana Pawła II potraktowano najpierw jak jakieś niestosowne krytykanctwo, a potem po prostu odłożono do lamusa. Dziś choćby po stanie, w jakim jest Europa, widać, jakie to było prorocze.

Jak to rozumieć?

Czym się dziś zajmuje Unia Europejska? Gdy wybuchnął bardzo poważny kryzys, pandemia koronawirusa, po prostu zniknęła. Anihilowała.

Bo co jest od wielu lat celem tej instytucji? Przecież my niemal wyłącznie kłócimy się o budżety, o dotacje, o dopłaty, o tysiące drobiazgowych regulacji prawnych – to ma być przyszłość dla kontynentu? To ma budować przyszłość i jedność Europy? Taka Europa nie przetrwa. Słusznie mówił o niej papież Franciszek: „una nonna sterile" (bezpłodna babcia). To jest sprowadzenie całości wielobarwnego życia naszego kontynentu do jednego, finansowego wymiaru. Co gorsza, takie myślenie musi być nieskuteczne nawet z punktu widzenia finansów. I ekonomiczne znaczenie Europy gwałtownie się kurczy, Europa traci znaczenie ekonomiczne i to w tempie błyskawicznym – w 2007 roku jej PKB stanowił jeszcze 32 proc. światowego PKB, w 2017 już tylko 16 proc.

No, ale to jest gospodarka, a mówiliśmy o wymiarze etycznym.

Z historii wiadomo, że to, co ważne i żywotne w kolejnych cywilizacjach, to siła ducha, energia moralna i odwaga intelektualna, które je ożywiają. Kiedy owe zasoby się wyczerpują, cywilizacja chyli się ku upadkowi. Jan Paweł II mówił o tym w programowych przemówieniach w Wiedniu, w Gnieźnie, w Santiago de Compostella, a także w UNESCO – wszędzie mówił o Europie Ducha. O wartościach duchowych, które łączą kontynent, ale też promieniują na zewnątrz. Jeżeli bowiem typowy obywatel Europy będzie „nijaki, wyrachowany, małostkowy i niebohaterski", to wbrew temu, co twierdzi Rorty, nie jest to gwarancja dobrobytu oraz wolności, a wręcz przeciwnie. Budujemy wtedy federację państw prowadzących politykę nijaką, wyrachowaną, małostkową oraz tchórzliwą. Przy takim stawianiu sprawy każde państwo członkowskie UE może w dowolnym momencie dojść do wniosku, że bycie we wspólnocie przestało mu się opłacać i ją po prostu opuścić.

Chodzi o brexit?

Chociażby. Skoro chodzi tylko o pieniądze, to dlaczego nie? A my jakoś tak bezrefleksyjnie w ciągu tych lat sprowadziliśmy całość tego europejskiego projektu do pieniędzy i rozliczeń. No to teraz mamy efekt taki, że jesteśmy jak małżeństwo, które żyje w faktycznej separacji. Nie kochamy się, prawie nic nas nie łączy, nawet się za bardzo nie lubimy, ale nie opłaca się nam rozwodzić, więc tkwimy razem w jednym mieszkaniu, staramy się nie wchodzić sobie w drogę. Ewentualnie spieramy się o pieniądze, bo na inne tematy nawet się nam kłócić nie chce.

Na razie z tego, co ojciec powiedział, wyłania się smutny obraz, że Jan Paweł II chciał dobrze, ale nam nie wyszło.

No nie, historia nadal trwa, i nie ma w niej ani ostatecznego zwycięstwa ani ostatecznej klęski. Jeśli pyta pan o konkretne efekty nauczania Jana Pawła II, to jednak nie da się nie wspomnieć tego, że jako społeczeństwo wzięliśmy udział w jednym z największych, bezkrwawych zwycięstw w historii. On tu przyjeżdżał w latach 70. i 80., mówił publicznie o podmiotowości społeczeństwa, o prawie do wolności i samodzielnym decydowaniu o losie zbiorowości przez solidarnych obywateli.

Ogromnie dużo mówił o dokonywaniu niekoniunkturalnych wyborów, o trudzie ponoszonym dla budowania wolności oraz solidarności. Polacy tego słuchali i zrobili to, co zrobili. Bezkrwawy koniec najbardziej krwawego imperium w dziejach świata to był fundamentalny przełom. To się odbyło w ogromnej mierze u nas, a kluczowa była w tym rola Jana Pawła II i jego nauczania.

Faktycznie, trochę o tym zapominamy, przytłoczeni tym, co się dzieje dziś.

Teraz wszystko przesłania nam koronawirus. To trudny okres, ale też demaskujący, jak bardzo naiwne, szkodliwe, wręcz niszczycielskie było pielęgnowanie – jako zalet społecznych – nijakości, wyrachowania, małostkowości i tchórzostwa, które popierał Zachód w erze postprawdy. Teraz samo życie zadaje każdemu z nas pytanie o wartości, o pokonywanie lęku, o zdolność do poświęceń. W cenie znów jest ofiarność i odwaga.

Może to trudne doświadczenie trochę nas otrzeźwi. Bo nie ma co się oszukiwać, to ostatnie dziesięciolecie było naprawdę niedobre. Sięgając po retorykę ze świata ekonomii: po hossie nastąpiła bessa.

W Polsce?

Nie tylko, ale świetnie widać to w Polsce. Kiedyś – w znacznej mierze pod wpływem nauczania Jana Pawła II – Polacy często pokazywali swoje najlepsze cechy: solidarność, bezinteresowność, odwagę połączoną z rozwagą, zdolność do poświęceń, umiejętność improwizacji i samoorganizacji. Teraz często objawiają się te najgorsze: kłótliwość, zawiść, pieniactwo. Ale wierzę, że jest to przejściowe, że przyszłość przyzna rację norwidowskiej przepowiedni z „Vade-mecum": „Syn – minie pismo, lecz ty spomnisz, wnuku". Wnuki podejmą nauczanie, które zlekceważyli synowie.

Optymizm na przekór wszystkiemu?

Gdy w 1975 roku studiowałem fizykę na Uniwersytecie Wrocławskim, to wrażenie było takie, że w Polsce, w całej Europie Środkowo-Wschodniej, jesteśmy w środku czarnej nocy. Nie było żadnej nadziei: połową świata rządził komunizm, uzbrojony po zęby w broń atomową. Wszelka zmiana status quo, wiedziano o tym na Wschodzie i na Zachodzie, oznaczałaby rozpętanie wojny, która pochłonęłaby całą ludzkość. A Polska była częścią zniewolonego świata, zbudowanego na przemocy i kłamstwie. To było straszne, bo zarazem – jako młody wówczas człowiek – pamiętam, że ogromna część społeczeństwa była w wymiarze duchowym skorumpowana, konformistyczna, przekupiona przez przaśny pseudodobrobyt czasów Gierka. Nie było podstaw do nadziei, że cokolwiek się może zmienić.

Jeden z moich starszych ode mnie przyjaciół twierdzi, że w pierwszej połowie lat 70. powszechne było wrażenie, że Kościół już przegrał wojnę o Polskę i to tylko kwestia czasu, jak to wszyscy zobaczymy.

Dokładnie tak to wyglądało: że Kościół przegrał wojnę o Polskę z sekularyzmem i socjalizmem sowieckiego pochodzenia. I że to już tylko agonia chrześcijaństwa i to raczej dość szybka. A potem zaczął się czas Jana Pawła II. Ja między innymi z tego powodu nie wierzę w determinizmy dziejowe, w to, by procesy historyczne rozwijały się po liniach prostych. Nie ma tak, że jak coś się stanie, to potem z tego wynikną logiczne, przewidziane przez ekspertów konsekwencje. Eksperci permanentnie się mylą, a historia stale nas zaskakuje.

I ojciec z tego czerpie optymizm?

Tak, bo tendencje historyczne się zmieniają. I w jakiejś mierze kierunek tych zmian zależy od nas. Nie zapominajmy o tym.

To było o Polsce. A w Kościele co zostało z ery Jana Pawła II?

Na przykład wielka, cykliczna impreza – Światowe Dni Młodzieży. Już zapomnieliśmy, że to pomysł i dzieło papieża Wojtyły. On miał tutejsze doświadczenie takich masowych spotkań, głównie od czasu Wielkiej Nowenny, i bardzo dobre wspomnienia z licznych spotkań z młodzieżą. A ten pomysł, nie zapominajmy o tym, był bardzo ostro krytykowany przez episkopaty Europy Zachodniej i Ameryki Północnej.

Czego ta krytyka dotyczyła?

Wielu biskupów mówiło wprost, że to się nie uda, bo to jest przeszczepianie konserwatywnych recept odpowiednich dla ludowej, polskiej masowej religijności na radykalnie odmienny grunt bogatych, sekularnych społeczeństw Zachodu, że to będzie spektakularna klęska na własne życzenie, że Kościół się w ten sposób skompromituje. Okazało się, że nie tylko się tak nie stało, ale po śmierci Jana Pawła II ta instytucja nadal się rozwija. Odbywają się kolejne spotkania i stały się już tradycyjną formą zgromadzeń milionów młodzieży katolickiej na całym świecie. Nikt już nie podważa i nie krytykuje tej idei.

Czyli tu odbiór jest pozytywny.

Tak, ale nie należy się tym pocieszać. Prawda jest taka, że Jan Paweł II jest bardzo niewygodny i jako myśliciel, i jako wzorzec działania. I to dla wszystkich – nie pasuje ani lewicy, ani prawicy. Obie strony sobie wybierają co najwyżej parę zdań, żeby nimi bombardować przeciwnika, ale resztę wypierają, bo nie pasuje do ich ideologii.

Konkretniej?

Na przykład prawica uwielbia powtarzać wezwania Jana Pawła II do ochrony życia. Robi to w odniesieniu do aborcji. I bardzo słusznie, ale już o tym, że Jan Paweł II protestował przeciw karze śmierci jakoś nie pamięta. I to nie jest pojedyncza wypowiedź tego czy tamtego polityka lub publicysty – taka jest tendencja całej formacji intelektualnej. Lewica ma podobnie, ale w drugą stronę: będzie zawsze przypominać stanowisko papieża w sprawie protestów przeciw karze śmierci, ale o aborcji już zapomni. Ale lewica ma większy problem z papieżem niż prawica.

A dlaczego?

Myślę, że powodem jest to, że papież tworzy dla tej formacji rodzaj przeciwwagi, tworzy realną, prawdziwą konkurencję dla myślenia lewicowego. Na lewicy czują, że to jest poważny przeciwnik wagi ciężkiej.

Dobrze widać to na przykładzie kwestii kobiecej. Lewica proponuje feminizm, który niesie masę rzeczy pozytywnych, ale też albo nadmiernie upraszcza sprawę, redukując ją do „walki między kobietami a mężczyznami", albo też fałszuje problem, pragnąc całkowicie unieważnić rolę płci. Jan Paweł II odpowiadał na te postulaty znacznie głębiej: nie chodzi o to, żeby zajmować się wyłącznie arytmetyką i administracyjnie narzucać, by kobiety dostały po 50 proc. wszystkiego, co mają mężczyźni, albo też uznać, że płeć jest bez znaczenia, jest kwestią umowy i konwencji. Chodzi o to, aby kobiety mogły równoprawnie, w pełni i w całkowitej wolności realizować się w całej rzeczywistości. W tym także jako żony i matki, bo jest to wielkie, ludzkie powołanie.

Podkreślam „w tym także". Chodzi o wolność, o to, żeby nie narzucać innym ludziom, w tym wypadku kobietom, co mają robić. W tym sformułowaniu kryje się coś, co lewica z trudem znosi, bo to odsłania jej paternalizm wobec kobiet – bo wedle niej macierzyństwo i wierność małżeńska mają pomniejszać kobiety. Nieprzypadkowo „prawami reprodukcyjnymi" nazwali prawa do negowania prokreacji – do powszechnego dostępu aborcji i antykoncepcji.

Jana Paweł II używał pojęcia „kultura patriarchalna"?

Wielokrotnie mówił o tym, że poprawa pozycji kobiety wymaga przebudowania całej kultury, szerszego otworzenia jej na pierwiastek kobiecy i że jest to jeszcze ważniejsze od słusznych regulacji prawnych. Jak pisał o tym przed ćwierćwieczem: „sekret szybkiego pokonania drogi dzielącej nas od pełnego poszanowania tożsamości kobiety nie polega jedynie na ujawnieniu, choć jest to konieczne, dyskryminacji i niesprawiedliwości, ale również i nade wszystko na opracowaniu konkretnego i światłego programu rozwoju, obejmującego wszystkie dziedziny życia kobiet, u którego podstaw leży uświadomienie sobie przez wszystkich na nowo godności kobiety".

Chrześcijański feminizm mówi o równej godności, pełnej ekwiwalentności i komplementarności płci, a nie o równości mierzonej przez kwoty. Z tych też względów papież niezmiernie mocno krytykował kulturę patriarchalną, która opierała się na sile fizycznej, przemocy i dyskryminacji kobiet. Mówił to wielekroć i z całą mocą.

Jego wizja współistnienia wielkich systemów religijnych też była inna od tego, co oglądamy od dwóch dekad.

Jednym z epokowych momentów w dziejach ludzkości – nie bójmy się wielkich słów – było międzyreligijne spotkanie w Asyżu. To był papież, który jak żaden wcześniej uruchomił dialog międzyreligijny. Przecież był to pierwszy papież, który był w meczecie, i pierwszy, który był w synagodze. Jak pisano w Izraelu po jego wizycie, „Jan Paweł II przerzuca mosty nad rzekami krwi". To były milowe kamienie w budowaniu porozumienia, głównie między wielkimi religiami monoteistycznymi, ale także na poziomie różnych cywilizacji oraz podziałów narodowych. Chodzi o to, aby szukać tego, co w tych systemach pokojowe, dobre, co jest autentycznym poszukiwaniem prawdy i pochodzi od Boga, a nie na siłę koncentrować się na różnicach, podziałach i na konfrontacji.

O tym to już na pewno nikt nie chce dziś przypominać.

Spory żal mam do naszej, eklezjalnej strony. Zapomnieliśmy o papieskim nauczaniu. Młodsza generacja już go nie pamięta. Starożytność chrześcijańska przekazała nam na papirusie inskrypcję egipskiego mnicha: „korzeniem wszelkiego zła jest zapominanie". Zapominając tracimy miarę rzeczy, łatwo ulegamy naporowi chwili, gubimy hierarchię celów i wartości, spłycamy naszą tożsamość. Pamięć pomaga nam lepiej rozumieć teraźniejszość i zmniejszać ryzyko błędów, które popełnimy w przyszłości. I dlatego trzeba mówić o „grzechu zapomnienia" Jana Pawła II w polskim Kościele. Bo tu nie chodzi o to wszystko, co w efekcie zrodziło wśród młodych termin „odjaniepawlać", o kolejne akademie, uroczystości i monumenty, ronda i ulice, aleje i bulwary, mosty i kładki, szpitale i przychodnie, żłobki, przedszkola i szkoły czy o szlaki górskie, wodne oraz lądowe im. Jana Pawła II, ale o działania inspirowane jego nauczaniem i przykładem.

To, że ideologiczna lewica i prawica chcą o nim jak najszybciej zapomnieć, smuci mnie, ale mogę to niestety zrozumieć. Natomiast „grzech zapomnienia", który obciąża polski Kościół, obciąża nasze sumienia, jest dużo trudniejszy do zrozumienia.

A dlaczego prawica i lewica chcą zapomnieć o Janie Pawle II?

Prawica – podkreślam, że mówię o prawicowości ideologicznej – przede wszystkim obawia się otwartości Jana Pawła II, jego skłonności do dialogu, do tworzenia „kultury przebaczania", poszukiwania tego, co słuszne w różnych światopoglądach i kulturach, budowania solidarności i pomostów ponad podziałami. Stąd takie tematy – bardzo ważne dla Jana Pawła – jak: dialog międzyreligijny, ekumenizm, chrześcijański feminizm, ekologia, opcja preferencyjna na rzecz ubogich czy prawa człowieka, są dla niej niewygodne i woli je przemilczać. Ideologiczna lewica obawia się Jana Pawła II jeszcze bardziej. Przede wszystkim dlatego, że przenosi na grunt chrześcijański „jej" tematy, jak wspomniany tu feminizm czy ekologię, a także prawa człowieka czy teologię wyzwolenia, a co gorsza, ma szerszą i lepszą od niej diagnozę oraz realistyczny, a nie ideologiczny punkt widzenia. Także fundamentalna prawda głoszona przez Jana Pawła o człowieku jako istocie stworzonej na obraz Boży, którego „nie można zrozumieć bez Chrystusa", jest przez lewicę odrzucana jako „fałszywa świadomość" – używając marksowskiej frazy – jako „opium ludu".

Dlatego prawica stara się przemilczeć pontyfikat Jana Pawła II, a lewica dąży do tego, by go zdezawuować, zniszczyć jako autorytet moralny. W tym celu nie tak dawno temu bardzo często podnoszono zarzut, że Jan Paweł II milczał w czasie masakry w Rwandzie. Wykorzystywano fakt, że prawie nikt nie pamięta wydarzeń sprzed ponad 20 lat, że bardzo mało ludzi pamięta o dramatycznych apelach Jana Pawła II o zaniechanie przemocy, o jego alarmowaniu światowej opinii publicznej. Żaden światowy przywódca w tamtym czasie nie reagował tak szybko i nie wzywał do zakończenia tej bratobójczej wojny w sposób tak ostry i jednoznaczny.

Z teologią wyzwolenia było podobnie?

To kolejny przykład takiej strategii. Posuwano się do kłamstw, że Jan Paweł II zwalczał jednego z liderów tej teologii abp. Romero, a popierał dyktaturę Pinocheta. Ale nawet twierdzenie, że Jan Paweł II odrzucał nurt myślenia zwany „teologią wyzwolenia" jest okropnym uproszczeniem. Te teologie – bo było ich wiele – w wydaniu południowoamerykańskim były często wartościowym i potrzebnym nurtem teologicznej refleksji nad tym, co się dzieje w tamtym rejonie świata, troską o ludzi żyjących w nędzy, o ulżenie strasznemu losowi najuboższej ludności. I papież to doceniał. Kłopot polegał na tym, że wiele z tych teologii używało marksizmu i walki klas do opisu tej rzeczywistości. Papież – który znał doświadczenie komunizmu – krytykował marksistowską koncepcję walki klas, uznając, że jest to promowanie przemocy, na której nie da się zbudować sprawiedliwego ustroju. Dlatego polecił kard. Ratzingerowi opracowanie dokumentu o negatywnych aspektach teologii wyzwolenia. Ale był też najgłębiej przekonany, że opcja preferencyjna na rzecz ubogich, solidarność i walka o prawa człowieka są głęboko wpisane w rdzeń chrześcijańskiego orędzia. Dlatego kazał też, by w Kongregacji Doktryny Wiary opracowano dokument o pozytywnych aspektach tej teologii.

Można podać setki tekstów i działań Jana Pawła II promujących solidarność z ubogimi i popierających obrońców praw człowieka w Ameryce Łacińskiej, a także Afryce i Azji. Co więcej, papież pomagał nam w Polsce wypracować inną wizję teologii wyzwolenia. Przecież polska walka o wolność w latach 80. też była oparta na teologii wyzwolenia – tyle że jej nieusuwalnym elementem była chrześcijańska z istoty koncepcja „non violence", wyrzeczenie się przemocy oraz międzyludzka solidarność. Kwintesencję tego podejścia zawarł w przemówieniu w Gdyni w 1987 r: „Solidarność musi iść przed walką. Dopowiem: solidarność również wyzwala walkę. Ale nie jest to nigdy walka przeciw drugiemu. Walka, która traktuje człowieka jako wroga i nieprzyjaciela – i dąży do jego zniszczenia. Jest to walka o człowieka, o jego prawa, o jego prawdziwy postęp: walka o dojrzalszy kształt życia ludzkiego. Wtedy bowiem życie ludzkie na ziemi staje się »bardziej ludzkie«, kiedy rządzi się prawdą, wolnością, sprawiedliwością i miłością".

Papież dobrze wiedział, że przemoc tylko nakręca spiralę nienawiści, bo miał unikalne, polskie doświadczenie dwóch totalitaryzmów – nazizmu i komunizmu. A przy tym był w tym konsekwentny i później z tego samego powodu krytykował na przykład wojnę w Iraku. On bezpośrednio w swoim życiu doświadczył, jakie owoce rodzi przemoc i wojna. Dziś niemal wszyscy podzielamy przekonanie, że wojna w Iraku była błędem, nienawiść zrodziła jeszcze większą nienawiść, a przemoc – kolejną przemoc. Ale o tym, że papież mówił o tym jeszcze przed rozpoczęciem tej wojny, już udało się nam zapomnieć.

W ogóle jakoś łatwo nam przychodzi to zapominanie.

Dlatego mówię mocno o „grzechu zapominania". Nauczanie Jana Pawła II jest trudne i wymagające. I z tego powodu także w Kościele bywa ignorowane, albo – przynajmniej – lukrowane. Nawet wtedy, w latach 80., od wpływowych ludzi Kościoła słyszałem zdania, takie werbalne wytrychy, które pomagały ignorować papieskie nauczanie.

W latach 80.? Przecież wtedy słuchaliśmy go jak proroka.

Oficjalnie nikt tego nie mówił. Ale pamiętam moją kłótnię z bardzo ważnym hierarchą, gdy stwierdził: „Papież nie rozumie już Polski".

Kiedy to było?

W połowie lat 80. Część kościelnych elit już wtedy uznała, że Wojtyła wyjechał do Watykanu i oderwał się od naszych realiów, a my lepiej wiemy, co mamy robić. Odezwało się w nas to głębokie przekonanie o polskiej wyjątkowości, że nikt nas nie jest w stanie zrozumieć. A prawda była taka, że z nim był problem taki, jak to bywa zwykle z wielkimi ludźmi.

To znaczy?

On przerastał także nasz Kościół i jego elity. Miał szerszą wizję, bardziej dalekowzroczną, ale zarazem trudniejszą. Na tym polega również dzisiejszy dramatyzm związany z dziełem Jana Pawła II. Jak wspomniałem, jest on niewygodny dla prawicy i kompletnie nie do przyjęcia dla lewicy, ale też nadal przerasta nasz Kościół. Jan Paweł II to naprawdę bardzo złożona, wielowymiarowa postać, mająca do powiedzenia wiele ważkich rzeczy w naszej polskiej i kościelnej rzeczywistości AD 2020. Ale to wymagałoby od nas wysiłku. Dlatego, dla świętego spokoju, wolelibyśmy mieć do czynienia z poczciwym świątkiem albo kiczowatym oleodrukiem.

Ojca też denerwował albo niepokoił?

Rzadko denerwował, ale wielokrotnie mnie niepokoił.

Na przykład?

Miałem mu za złe, gdy na koniec I pielgrzymki do Polski w 1979 r. długo żegnał się z ochraniającymi go agentami SB i podawał rękę każdemu z nich. Jako „młody, gniewny" zaangażowany w opozycję demokratyczną uznawałem wtedy, że jest to zacieranie podziałów pomiędzy prześladowcami i prześladowanymi. A papież chciał im podziękować, jako osobom, za realny trud i wysiłek poniesiony w trakcie tej pielgrzymki. Już w III RP dowiedziałem się z akt, że to zachowanie papieża miało swoje konsekwencje: w „resorcie" ten gest zrobił duże wrażenie. Ich zawsze indoktrynowano, że opozycja ich nienawidzi, że jak dojdzie do władzy, to ich powywiesza, dlatego muszą być twardzi. I nagle ten wrogi przywódca zachowuje się wobec nich w sposób ludzki, z szacunkiem. W ten sposób papież pouczył mnie, abym zawsze na pierwszym miejscu widział w każdym osobę i jej nieskończoną godność.

A jeszcze choćby problem ekumenizmu. Dopiero widząc ściągniętą z bólu twarz Jana Pawła II, a tak było zawsze, gdy mówił o podziałach chrześcijan, zrozumiałem, że ekumenizm wpisany jest w rdzeń katolicyzmu i bezpośrednio dotyczy także mnie, polskiego księdza, choć inne wyznania chrześcijańskie są w Polsce niewielką mniejszością. Albo historia, którą znam od jego fotografa Artura Mariego. Opowiedział mi, jak kiedyś, w trakcie pielgrzymki do Japonii, papież się uparł, by odwiedzić szpital dla trędowatych. Gospodarze mieli opory, twierdzili, że program jest bardzo napięty. W końcu się zgodzili pod warunkiem, że tych ludzi pozdrowi jednie z oddali i pobłogosławi in gremio. I on to zrobił, ale potem nagle – ignorując ustalenia – powiedział: „muszę być z nimi" i mimo interwencji japońskich oficjeli wkroczył do szpitala, do tych chorych ludzi. Arturo opowiadał, że siedzieli tam przez kilka godzin, bo tych chorych było kilkuset, a on na każdym z nich kładł ręce, nie bojąc się kontaktu fizycznego.

Przyznaję, że sumiennie studiuję nauczanie Jana Pawła II, ale tego typu gesty – a jest ich bez liku – rozwalają mnie i moje kapłaństwo, budują i nawracają. I jako człowieka, i jako księdza.

A co z ciężkim zarzutem krycia czy też niedostatecznej wrażliwości na skandal pedofili?

Przed zarzutem „niedostatecznej wrażliwości" nie da się obronić. Jeśli przez długie 27 lat jest się odpowiedzialnym za blisko półtora miliarda katolików żyjących na naszym globie, a poniekąd odpowiada się za cały świat, to zawsze wiele rzeczy można było zrobić szybciej i lepiej. Z pewnością papież, gdyby miał dzisiejszą wiedzę, w wielu sytuacjach postąpiłby trochę inaczej, podjął inne decyzje, a niektóre uchylił. Nie można przykładać do ludzi nadludzkiej miary – wymagać, by przez dziesiątki lat we wszystkich dziedzinach i zawsze podejmowali optymalne decyzje.

Jeżeli jednak mówimy o pedofili, to czasem – jak wspomniałem – celowo się dziś zapomina, że problem powoli narastał. I stara się przyłożyć dzisiejszą miarę do wydarzeń sprzed parudziesięciu lat.

Dobrze pamiętam, że od lat 60. ubiegłego stulecia, w czasie „rewolucji seksualnej", aż po lata 80., najwybitniejsi psychologowie popierali tezę, że pedofilia jest korzystna i dla dorosłych, i dla dzieci. Z kolei najsłynniejsi artyści lubowali się w łamaniu tabu, publicznym demonstrowaniu, że są wyzwoleni z „tradycyjnej", opresywnej moralności seksualnej, a znani politycy, zwłaszcza lewica i liberałowie, domagali się legalizacji pedofilii. W każdym też kraju Zachodu działały bardzo bogate i wpływowe organizacje walczące z „dyskryminacją pedofilów".

Skandal z pedofilią ma taki rozmiar, jest tak straszny, że to chyba jednak trochę za mało, by tłumaczyć ten problem.

Ma pan rację. Ale zauważmy też, iż ten zarzut pod adresem Jana Pawła II pojawił się dopiero jakieś dziesięć lat po śmierci papieża. Za jego życia opinia publiczna i światowe media powszechnie oceniały, że bezkompromisowo walczy z pedofilią w Kościele.

Przypomnę tylko parę faktów. Jak wspomniałem, problem został zidentyfikowany dopiero w początku lat 90., gdy wieloletnie cierpienie ofiar pokazało kłamliwość wszelkich pozytywnych opinii rozpowszechnianych na ten temat. Gdy tylko informacje o przestępstwach pedofilii w USA zaczęły docierać do Watykanu, Jan Paweł II zareagował natychmiast. W czerwcu 1993 r. wystosował list do biskupów amerykańskich w sprawie nadużyć seksualnych popełnianych przez duchownych, żądając „zero tolerancji" i karania sprawców, a potem wielokrotnie piętnował tę zbrodnię. Był to jeden z powodów, dla których tygodnik „Time" przyznał mu tytuł Człowieka Roku, uzasadniając swój wybór: „W roku, w którym tak wielu ludzi oglądało upadek wartości moralnych albo próbowało usprawiedliwić złe postępowanie, papież Jan Paweł II z całą mocą głosił wizję prawego życia i wzywał świat do jej przyjęcia". To był grudzień 1994 roku. Przecież, gdyby istniał choć cień podejrzeń o dwuznaczność postawy papieża, to ten świecki tygodnik, drukowany w kraju o silnej antykatolickiej tradycji, nigdy by mu nie przyznał tego zaszczytnego tytułu.

Później, gdy problem pedofilii ujawnił się w Irlandii, papież rozciągnął owe normy na Kościół w Irlandii, a gdy – z czasem – okazało się, że nie ogranicza się do tych dwóch krajów, swoim dekretem, w kwietniu 2001, rozszerzył je na cały Kościół. W dokumencie tym papież nakazuje karać pedofilię jako „wielkie przestępstwo", włącznie z wydalaniem ze stanu kapłańskiego, i nakazuje przekazywać wszystkie sprawy również do Kongregacji Doktryny Wiary. Wcześniej trafiały one jedynie do Kongregacji ds. Duchowieństwa, która zajmowała się pojedynczymi przypadkami i nie ogarniała całości zjawiska. Wtedy też prałata Charlesa Sciclunę, którego dziś media opisują jako „bicz na pedofiliów", przeniesiono do Kongregacji Doktryny Wiary, gdzie był odpowiedzialny za systemowe zwalczanie pedofilii w Kościele. Bardzo pozytywnie oceniając pontyfikat Jana Pawła II, już po jego śmierci, wpływowy tygodnik „Der Spiegel" wręcz chwalił go za to, że „nakazywał postępować jak najsurowiej wobec winnych pedofilii we własnych szeregach".

Główny zarzut brzmi tak, że Jan Paweł II nie naruszył klerykalnej struktury Kościoła, która spowodowała, że duchowieństwo jest rodzajem odizolowanej od reszty świata, uprzywilejowanej kasty.

Nie było przed Janem Pawłem II i po nim papieża, który od momentu święceń kapłańskich do samego końca miałby lepszy kontakt ze świeckimi. I w okresie krakowskim, i watykańskim codziennie spotykał się z świeckimi, kobietami i mężczyznami, naukowcami i artystami, społecznikami i politykami, z protestantami, Żydami i prawosławnymi, wyznawcami innych religii, a także z ateistami. A jego słynne seminaria w Krakowie i Castel Gandolfo? Tam przyjeżdżali tacy filozofowie, jak najwybitniejsi przedstawiciele hermeneutyki Hans-Georg Gadamer i Paul Ricoeur, wybitny komunitarysta Charles Taylor, wielki filozof dialogu Emmanuel Levinas czy światowej sławy filozof logiki i metodologii Ernest Gellner, a z „naszych" wspaniały Leszek Kołakowski, przyjeżdżali historycy: twórca mikrohistorii Emmanuel Le Roy Ladurie, znawca rewolucji francuskiej François Furet czy Gertrude Himmelgarb, autorytet w badaniach nad współczesną historią Anglii i USA, a z Polaków Aleksander Gieysztor i Bronisław Geremek. Byli też słynni socjologowie, jak niemiecko-angielski sir Ralf Dahrendorf czy Edward Shils, fizycy – jak genialny fizyk kwantowy Carl-Friedrich von Weizsaecker (a oprócz tego regularnie, co dwa lata odbywało się seminarium z udziałem najwybitniejszych fizyków polskich), politycy – jak Zbigniew Brzeziński, wybitni pisarze – choćby Czesław Miłosz.

To były spotkania najświetniejszych umysłów przełomu XX i XXI wieku, gromadzili się tam na swobodnej dyskusji przedstawiciele różnych wyznań i religii, a często ludzie niewierzący. Artykuł w „Gazecie Wyborczej" o tych seminariach, napisany pięć lat po śmierci papieża, nosił tytuł: „Czegoś takiego nie było dawno, jeśli w ogóle było kiedykolwiek". Ja nie mam wątpliwości: takiej plejady wybornych i wyjątkowych umysłów nie zgromadził nigdy żaden człowiek.

Nie było tak, jak piszą co łagodniejsi krytycy, że on był już bardzo chory i nie panował nad tym, co się działo w Kurii? Nie lepiej by było, żeby podobnie jak później Benedykt abdykował?

Owszem, Jan Paweł II wielokrotnie i poważnie chorował, dodajmy też, że był bardzo ciężko zraniony w zamachu, a ostatnich paręnaście lat cierpiał na chorobę Parkinsona, która już w XXI wieku odebrała mu siły oraz pełnię sprawności. Ale wtedy, gdy był coraz bardziej bezradny, był zarazem wyrazistym świadkiem tego, że Kościół nie jest w pełni zjawiskiem „z tego świata". To w świeckich instytucjach liczą się przede wszystkim szybkie efekty, siła przebicia oraz skuteczność, słupki popularności, klikalność i wzrastające przychody. Natomiast głównym zadaniem papieży od czasów św. Piotra jest – jak mówi Łukaszowa Ewangelia – umacnianie braci w wierze. I wtedy – na początku XXI wieku – światu, w którym liczą się władza i pieniądze, w którym królują plotki z życia celebrytów i skandale z życia polityków, w którym coraz powszechniej uznaje się eutanazję za coś naturalnego i pozytywnego, Jan Paweł II dawał „świadectwo umierania". Znowu odzywa się „grzech zapomnienia" o tym, co swym świadectwem dał światu Jan Paweł II, kiedy z niego odchodził. To było wstrząsające doświadczenie dla milionów ludzi na całym świecie, pieczęć uwierzytelniająca całe jego życie i wszystkie jego spektakularne dokonania.

Głos mi się załamuje i brakuje mi słów, gdy o tym mówię. Może więc lepiej oddam głos zmarłemu w zeszłym roku pisarzowi Andrei Camilleriemu, który – a był to zdeklarowany ateista i przysięgły antyklerykał – przez wiele dziesięcioleci był najważniejszym autorytetem intelektualnym i moralnym włoskiej, i nie tylko, lewicy. Cytuję jego słowa wypowiedziane na miesiąc przed śmiercią papieża za „Wyborczą": „Poprzedni papieże umierali w samotności. Jan Paweł II chce być do końca z nami, bo podobnie jak my czuje się uczestnikiem naszych radości, ale chce uczestniczyć również w naszych rozstaniach. Umiera dzień za dniem i pokazuje nam to z odwagą, która nie zna porównań. Proszę pamiętać, że mówię to jako człowiek niewierzący. Ale jako człowiek. Jeśli nawet był moim ideologicznym przeciwnikiem, to do dziś budzi mój najwyższy szacunek. Nigdy nie był dwuznaczny, zawsze mówił, co jest dobre, a co złe. Nie dementował swoich słów, nie pozostawiał wątpliwości i niedomówień. I jest taki do dzisiaj. Jego największą tragedią jest być może to, że przyszło mu żyć w epoce, kiedy jest gigantem wśród karłów...".

Ojciec Maciej Zięba (ur. 1954) jest fizykiem, teologiem i filozofem. W PRL działał w opozycji demokratycznej. W latach 1998–2006 był prowincjałem Polskiej Prowincji Dominikanów. Założył Instytut Tertio Millennio