Tańce wokół cielca Fotorzepa/ Jerzy Dudek

Wiesz co, będę głosował na Żółtka. Ma tyle polskich liter w nazwisku – zapowiedział mój kolega, człowiek, który na polityce zna się ponadprzeciętnie. A mnie się przypomniały studenckie lata. Wtedy to na Syberii – nie, nie byłem na zsyłce – zakochałem się w Austriaczce. I tak oto poznałem brata pięknej Ingrid, który oznajmił mi, że głosował na komunistów. Piorun we mnie strzelił, a Markus wyjaśnił, że wcześniej głosował na radykalnych zielonych, a i na neofaszystów też by mógł. Markus szukał bowiem największego freaka na liście i na niego oddawał głos. To był jego sprzeciw wobec mieszczańskiej polityki.