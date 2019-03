„Kwestia rosyjska. Jak budowano naród i imperium”. Rosyjskie pytania o własną wielkość

Brawurowo napisana książka Serhiia Plokhy'ego, ukraińskiego historyka pracującego na Harvardzie, opisuje dzieje powstawania imperium rosyjskiego i próby stworzenia z ziem wschodniosłowiańskich jednego spójnego organizmu.

Dostajemy więc dzieje Rusi Kijowskiej (do której roszczą pretensje i Ukraina, i Rosja), okres panowania Mongołów, mozolne wybijanie się Moskwy na czoło ruskich księstw, kwestię prawosławia i wytrwałe zbieranie ziem ruskich, które z najlepszym skutkiem dokonało się za komunistów, bo to Józef Stalin w tym „zbieraniu" zaszedł najdalej. Potęga zrodzona w Moskwie za czasów Iwana III przez stulecia próbowała przekonać innych mieszkańców regionu, że powinni się do niej przyłączyć – po dobroci, ale gdy to się nie udawało, uciekano się do argumentu siły.

Rosja ma kłopot z narodami wschodniosłowiańskimi. Przez stulecia nie mogła się zdecydować, czy są one jedynie częściami narodu wielkoruskiego, czy odnogami trójjedynego narodu wszechruskiego. Czy Małorusini, dzisiejsi Ukraińcy, to zwykli Rosjanie, czy też bratni naród? Cel był jeden: dominacja polityczna, kulturowa i religijna na ziemiach, które Moskwa uznała za swoje. Teorie i koncepcje zmieniały się częs...