Pisarz, który inspiruje generałów materiały prasowe

Marek Oramus

Chiński autor science fiction Cixin Liu, którym fascynuje się Ameryka (dostał tam najbardziej prestiżową w fantastyce Nagrodę Hugo, której nie przyznano wcześniej nikomu z zagranicy), napisał w 2005 r. powieść o fizyku owładniętym obsesją piorunów kulistych. Gdy Chen miał 14 lat, piorun taki wtargnął do jego domostwa i spopielił oboje rodziców. Po latach Chen dołącza do grupy, która ma za zadanie przerobić pioruny kuliste na broń. A to oznacza, że trzeba nie tylko umieć je wykrywać, ale też łapać, magazynować i sterować nimi tak, aby wyrządziły wrogowi jak największą szkodę.