Sportretować prawdę

Fotograf i portrecista Michał Treutler poleca w "Plusie Minusie".

Jeśli miałbym polecić dokument lub serial związany z fotografią, z pewnością zachęcam do zobaczenia „Portrecisty", opowiadającego o fotografie z obozu Auschwitz, dostępnego na TVP VOD i Ninatece. Pokazuje on ciemną stronę historii fotografii.

Oprócz portretu fascynuje mnie każdy inny rodzaj zdjęć, dlatego bardzo polecam zobaczyć również serial dokumentalny „Tales by Light" dostępny na platformie Netflix. Ukazano w nim podróże fotografów w różne ciekawe miejsca świata. Jednocześnie serial udowadnia, że fotografia to nie tylko „pstrykanie zdjęć", a kto raz weźmie aparat do ręki, ten nieprędko go odłoży. Ja sam pierwszy raz aparat wziąłem do ręki w 2015 r. Od samego początku poczułem, że „to jest to" i chcę to robić w życiu. Pasja rozrastała się i nadal rozrasta w tempie błyskawicznym. Kluczowe było zrozumienie światła i podstawowych zasad fotografowania. Praktyka jest najlepszym nauczycielem, więc postanowiłem rzucić pracę na etacie i płynąć po głębokiej wodzie. Jak się ...

Artykuł dostępny tylko dla e-prenumeratorów "Rzeczpospolitej" Oferta promocyjna: dostęp do treści rp.pl już od 9,90 zł za miesiąc! Wybierz najkorzystniejszą ofertę i zyskaj dostęp do najważniejszych tekstów rp.pl z sekcji: Wydarzenia, Ekonomia, Prawo, Plus Minus; w tym ekskluzywnych tekstów publikowanych wyłącznie na rp.pl. Dostęp do treści rp.pl - pakiet podstawowy nie zawiera wydania elektronicznego „Rzeczpospolitej”, archiwum tekstów, treści pochodzących z tygodników prawnych, aplikacji mobilnej i dodatków dla prenumeratorów. KUP TERAZ