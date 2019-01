„Thief Simulator”. Symulator dla włamywaczy materiały prasowe

Michał Zacharzewski

Na upartego można uznać „Thief Simulator" za kolejną grę szkodliwą. Może nie zmusza do zabijania, jak produkowane masowo strzelaniny, za to do pewnego stopnia uczy kraść. Jednocześnie uczy planowania i cierpliwości. To cechy, których młodym osobom często brakuje.

Główny bohater popadł w długi. Aby je spłacić, zaczyna pracować dla pewnego oprycha. Nie robi jednak żadnych wielkich skoków na banki czy jubilerów. Obrabia z reguły domki jednorodzinne. Każdą akcję rozpoczyna od starannej analizy terenu. Stara się poznać otoczenie budynku i zwyczaje jego lokatorów, a także zaplanować drogę ucieczki. Później na stronie internetowej sklepu dla złodziei rabuj.pl zaopatruje się w niezbędny sprzęt. W sprzedaży są rozmaite wytrychy, noże do szkła, blokady systemów alarmowych, słuchawki do sejfów czy elektroniczne klucze do kradzieży samochodów. Do wyboru, do koloru! Najciekawsza jest oczywiście faza wdrożeniowa. Bohater musi przeniknąć do wnętrza budynku, po czym powinien starannie przeszukać szafy, półki i stoły, a nawet zajrzeć pod obrazy wiszące na ścianach. Najgorzej, jeśli zauważy to z ulicy jakiś przypadkowy przechodzień. Trzeba wówczas brać nogi za pas albo spróbować się ukryć w szafie lub pod łóżkiem. Czasami tak...