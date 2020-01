Ogrodnik kosmosu

W powieści „Starość aksolotla" – choć miała premierę jako e-book w 2015 r., dopiero teraz ukazała się w formie tradycyjnej książki – udało się Jackowi Dukajowi osiągnąć trzy niemożności. Pierwsza z nich to przeniesienie osobowości człowieka poza jego organizm dzięki komputerom. Taki zabieg stał się już Świętym Graalem speców od sztucznej inteligencji i pisarzy s.f., ale nic nie wskazuje, byśmy dziś byli blisko zrealizowania tego cudu.

U Dukaja służy do tego „wkładka" do gier InSoul 3, co czyni rzecz dodatkowo nieprawdopodobną, bo takie przeniesienie to rzecz nieprosta, wymagająca przygotowań, badań i potężnej aparatury. W „Starości aksolotla" wszystko odbywa się na łapu-capu, chałupniczo, bo nie ma chwili do stracenia. Ziemię liże Promień Śmierci, sterylizując z życia biologicznego, a czas, jakim dysponują bohaterowie, nim skonają, liczy się w godzinach. InSoul3, jak ją opisał autor, to gumowa mycka na głowę, dodatkowe karty oraz chłodzenia – i już można odpalać. Gdyby to była taka łatwizna, IS3 zostałaby surowo zakazana z racji niebezpieczeństwa, jakie grozi graczom. Rzecz jasna nie ma mowy o przeniesieniu całości skanów mózgu, ale to nie jest konieczne, zawsze coś się sczyta. Może tyle wystarczy? Autor wydaje się więc zwolennikiem podziału holistycznie działającego mózgu na plasterki, wystarczy ściągnąć kilka, a już optymista Grześ zostaje „przepisany", i to bez zarzutu: w dalszej części utworu nie świadkujemy ...

