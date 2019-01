Krzysztof Lisek: Sławomir Nowak nie powinien tak mówić o Lechu Kaczyńskim

W latach 2005–2007 PiS rządziło twardą ręką w Sejmie i przekraczało granice, ale przynajmniej prywatnie normalnie ze sobą czasem rozmawialiśmy. Dzisiaj ludzie, którzy znają się od lat z czasów Solidarności, przestali sobie mówić dzień dobry - mówi Krzysztof Lisek, były europoseł PO.

Plus Minus: Jak to jest, gdy z polityki przechodzi się do PR, i np. zostaje się otwieraczem drzwi?

W Polsce to jest trudne, gdy partia, z którą jest się związanym, traci władzę. W 2015 roku, czyli po przegranych przez PO wyborach, próbowałem znaleźć pracę w różnych firmach. Sądziłem, że moja wiedza może się przydać, ale się okazało, że nawet wielkie międzynarodowe firmy działające na polskim rynku szukają przede wszystkim dojścia do władzy. W wielkiej firmie amerykańskiej, działającej w branży zbrojeniowej, otwarcie mi powiedziano, że nie mogę im się do niczego przydać. A nawet moje nazwisko może być przeszkodą, gdy będą np. rozmawiali z MON o modernizacji polskiej armii. Dlatego zdecydowałem, że będę szukał pracy w Brukseli i na razie jakoś to działa. Oferuję wielkim korporacjom, głównie tym spoza Europy, azjatyckim czy amerykańskim moją wiedzę na temat tworzenia prawa w Europie, bo dla nich to jest czarna magia. Staram się nie dotykać Polski....