Michał Szułdrzyński: Wenezuela – chiński poligon doświadczalny

W 1998 r. dzięki obietnicy stworzenia raju Hugo Chavez został prezydentem Wenezueli. Piątego na świecie eksportera ropy naftowej miało być stać na rewolucję. Po nieudanych próbach wyjścia z kryzysu lat 80., gdy recepty przywożone przez doradców spod znaku Międzynarodowego Funduszu Walutowego nie przynosiły rezultatów, Wenezuelczycy uwierzyli w socjalizm na miarę XXI wieku.

Po dwóch dekadach skutki eksperymentu są opłakane. Ponad dwa miliony obywateli wyemigrowało, inflacja w kwietniu wynosiła 14 tys. proc., mieszkańcom brakuje nie tylko jedzenia czy leków, ale również prądu i wody. Dopóki gospodarka jako tako funkcjonowała, Chavez wygrywał wybory oraz dawał radę przetrwać popularne w tej części świata wojskowe przewroty. Ale im gorzej wyglądała sytuacja gospodarcza (czyli gdy taniała ropa), tym życie zwykłego mieszkańca stawało się coraz trudniejsze, a popularność rządzących spadała.

W okolicach 2008 r., w Wenezueli narodził się plan – zaimportować chińskie rozwiązania technologiczne do inwigilacji obywateli. W tym celu zaproszono do współpracy chińskiego giganta – firmę ZTE – do pomocy w budowie systemu „kart ojczyzny" – czipowego dowodu osobistego. ZTE we współpracy z lokalnym operatorem telekomunikacyjnym pomogło zbudować system, który stało się cennym narzędziem. Sposób jego działania opisała Agencja Reutera po wielo...