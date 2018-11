Joanna Szczepkowska: Dlaczego Komorowski nie powinien był zjadać orła

Po marszu 11 listopada jest tyle tematów dla felietonisty, że trudno dokonać wyboru. Zaczęliśmy żyć w rzeczywistości tak poplątanej, że trudno te wątki rozwiązać. Tysiące Polaków wzięły udział w marszu odwołanym, ale oficjalnym, na czele z prezydentem, który zapowiedział swoją nieobecność. Marsz niby jeden, ale tak naprawdę dwa. Zabronione flagi i okrzyki chronione przez tych, którzy ich zabronili.

Mój obiektywny obraz z pewnością wielu uzna za tendencyjny, choć nie bardzo wiadomo, czemu ta tendencja miałaby służyć. Marsz wyglądał trochę tak jak piękny i dumny wąż, który nie ma pojęcia, że jego ogon płonie. Dla mnie jednak największym zaskoczeniem było to, że jeszcze mnie coś zaskoczyć może. A zaskoczyło. Szef Rady Europejskiej nie został wymieniony przez prezydenta witającego gości.

Żyjemy w czasach, gdzie z każdej strony bombardują nas skandalami prawdziwymi bądź błahymi, które stawiane są w równym rzędzie, więc samo słowo „skandal" bardzo się zdewaluowało i nie robi wrażenia. Jednak stopień tego skandalu jest najwyższy w każdej możliwej skali. Gdyby tylko świat mediów miał wolną głowę, ten gest uznano by za symbol stosunku do Unii Europejskiej jednego z krajów członkowskich i miałoby to o wiele większe konsekwencje.

W obliczu całej globalnej huśtawki ta sprawa jest tylko niesmacznym epizodem, świadczącym o niskim poz...