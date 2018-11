„Ucieczka”. Fantazje o sprawiedliwości

Katarzyna Bonda, Joanna Jodełka, Gaja Grzegorzewska czy chociażby Marta Guzowska. Polskie autorki chętnie sięgają po formułę kryminału, odnajdują się w niej i, co ważne, tworzą bardzo różne powieści. Niekiedy zabawne, innym razem ponure bądź okrutne, czasami zaskakujące nietypową kreacją bohatera.

Joanna Opiat-Bojarska też potrafi przyciągnąć czytelnika. „Ucieczka" to w końcu jej trzynasta powieść – dopracowana, trzymająca w napięciu, a przede wszystkim spełniająca wymagania, jakie stawia się „czytadłom".

Bo to jest czytadło, trzeba sobie jasno powiedzieć. Przyjemna i niezbyt głęboka lektura z dość stereotypowo naszkicowanymi postaciami, szybkim tempem akcji i ciekawą zagadką. Oto w bagażniku wbitego w drzewo samochodu policja znajduje zamrożone ciało kobiety. Do sprawy przydzieleni zostają Burzyński i Majewski – policjanci znani z wcześniejszych powieści autorki. W trakcie śledztwa trafią na trop nielegalnej hodowli zwierząt egzotycznych oraz do popularnego poznańskiego escape roomu (gra zespołowa rozgrywana w przestrzeni specjalnie zaaranżowanego pomieszczenia, z którego trzeba się wydostać – red.). Ponadto bohaterowie zderzą się z problemami natury osobistej i zawodowej, co pozwoli autorce lepiej zarysować ich charaktery oraz skuteczniej przedstawić złoż...