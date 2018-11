„Touch Me Not”. Znienawidzony inny w sobie

Zaskakujący i bolesny debiut Rumunki Adiny Pintilie.

Bohaterką „Touch Me Not" jest nieprzystosowana i okaleczona psychicznie kobieta, która ma wstręt do własnego ciała. Boi się dotyku. Zamawia sobie do domu męską prostytutkę – młodego, wytatuowanego byczka albo transseksualistkę. I tylko na nich patrzy. Oni też zresztą, ze swoimi niespełnieniami i odmiennością, stają się bohaterami filmu o nieumiejętności kontaktu z innym człowiekiem, ale też i z sobą samym. Kobieta przepracowuje problem z psychoterapeutą i próbuje zrozumieć, co ją blokuje.

Pintilie zadaje podstawowe pytania: o seksualność, intymność, o to, czym dzisiaj są związki i jak człowiek funkcjonuje w społeczeństwie. Opowiada o braku empatii i samotności. „Lubię myśleć o »Touch me not« jak o lustrze, które pokazuje, że inny stanowi tak naprawdę odbicie nas samych. Wszyscy jesteśmy przecież pod jakimś względem wykluczeni, zepchnięci na margines, postrzegani jako outsiderzy. Jeśli nie zaczniemy akceptować takich ludzi, nie możemy wymagać, by otoczen...