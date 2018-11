Football Manager 2019. Piłkarski arkusz kalkulacyjny

Miłośnicy piłki nożnej doskonale znają ten tytuł. To branżowa legenda. Może niezbyt popularna, ale traktowana z olbrzymim szacunkiem. W odróżnieniu od kultowej serii „FIFA" cykl „Football Manager" nie jest bowiem efektowną zręcznościówką, ale głębokim symulatorem pracy menedżera piłkarskiego. Innymi słowy trenera, księgowego i specjalisty od transferów.

Gracza wita ogrom danych i możliwości. Przejmuje klub w jednej z dostępnych lig i od tej pory ma wpływ na wszystko. Na przygotowanie fizyczne piłkarzy i ich role na boisku, na politykę zakupową klubu, ale i też i na to, kto będzie pojawiał się podczas obowiązkowych konferencji prasowych. Przed ważnym meczem może zaprosić kapitana na rozmowę, może samemu zostać „wezwanym" przez zawodnika marzącego o transferze. Taki wirtualny Robert Lewandowski myślący o przeprowadzce do Realu nie jest niczym niezwykłym, jednak pozostawienie go w klubie wcale nie musi się okazać rozwiązaniem słusznym.

W porównaniu z poprzednią odsłoną wprowadzono wiele drobnych zmian. Uwzględniono VAR oraz ułatwiono zarządzanie taktyką meczową, w tym umożliwiono przekazywanie zawodnikom znacznie bardziej szczegółowych instrukcji. Zmieniono też system treningu. Teraz dzieli się on na trzy sesje, podczas których można zaaplikować piłkarzom aż 50 różnych ćwiczeń. I nie są one wcale sztuką dl...