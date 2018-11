Andrzej Wolf: Nienawidzę wojny

Gość Plusa Minusa - operator filmowy i reżyser Andrzej Wolf - poleca.

Ostatnio z racji obowiązków zawodowych przeczytałem książkę „Rejwach" Mikołaja Grynberga. Przygotowywałem oprawę wideo i światło do spektaklu „Rejwach" w Teatrze Żydowskim. Teraz z kolei jestem w trakcie czytania „Króla" Szczepana Twardocha. Obydwie książki gorąco polecam, ale za każdym razem, gdy chcę się rozerwać, wracam do Borysa Akunina. Czytam różne książki tego rosyjskiego powieściopisarza na wyrywki. Prawie wszystko już przeczytałem. A jeśli chodzi o historię, to lubię wracać do „Archiwum Mitrochina", czyli zbioru tajnych dokumentów KGB. Ta książka wyjaśnia mi wiele spraw, które dzieją się w naszym kraju.

Z filmów oglądałem ostatnio „Kler" i „53 wojny". To bardzo dobrze zrobione filmy. „53 wojny" jest mi szczególnie bliski, sam z racji swojego zawodu operatorskiego i wieloletniej współpracy z amerykańską telewizją jeździłem na wojny. W różnych gorących miejscach spotykałem m.in. już nieżyjącego Krzyśka Millera. Tak więc wiem, o ...