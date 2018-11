Pablopavo: Jestem wesołym pesymistą

Dziwi mnie śpiewanie o rzeczach, o tym, że czegoś pragnę albo – co gorsza – że coś posiadam, że mam jakieś drogie buty albo samochód. W środowisku, w którym się wychowywałem, nie było większego obciachu, a dziś młody hip-hop często się tym zajmuje. Tego nie rozumiem i już pewnie nie zrozumiem. Jestem za stary - mówi Pablopavo (Paweł Sołtys), muzyk i pisarz

Plus Minus: Na nowej płycie „Marginal" słychać złość i gorzką ironię. Co pana tak irytuje?

Pablopavo: Strasznie dużo rzeczy (śmiech). Każde wydanie programów informacyjnych powinno się zaczynać od tego, jak blisko nam do totalnego zniszczenia planety. Zamiast tego mam wrażenie, że wszyscy bawimy się świetnie. Zajmujemy się polityką, przekomarzankami, a to, co w sensie globalnym jest ważne, zostawiamy z tyłu. To jest titanicowa balanga i to mnie wkurza, i smuci.

A we współczesnej Polsce?

Wkurzają mnie koleżanki i koledzy, którzy zapisali się do plemion, a klapki na ich oczach są już tak szczelne, że nie widzę dla nich szans na wyjście z tego. To prędzej czy później doprowadzi do tragedii. Kiedy ludzie przestają ze sobą rozmawiać, to wymyślają inne sposoby obcowania z bliźnimi i one są zawsze gorsze niż rozmowa.

Jak sobie pan radzi z życiem w podzielonym kraju?

Nie biorę udziału w plemiennych wojenkach. Na szczęście mam już trochę lat i pa...