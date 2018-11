Siva Vaidhyanathan. Twój własny Wielki Brat

Facebook przekształcił się w najbardziej wszechobecny system nadzoru na świecie. Jest również najbardziej lekkomyślnym i nieodpowiedzialnym systemem inwigilacji w świecie komercyjnym.

W lutym 2017 roku w Camp Lejeune w Karolinie Północnej kadetka Marynarki Wojennej USA stała w kolejce, by zgłosić się w nowo przydzielonym miejscu. Kilka kroków za nią znajdował się żołnierz piechoty morskiej. Potajemnie zrobił jej kilka zdjęć. Następnie umieścił je w zamkniętej grupie na Facebooku Marines United. Chciał w ten sposób zdobyć informacje o kobiecie. Szybko pojawiły się liczne komentarze pod zdjęciem. Były bardziej niż niegrzeczne. Niektóre stanowiły aluzję do wymuszonych aktów seksualnych. Kilka godzin później ktoś, prawdopodobnie jej były chłopak, wrzucił zdjęcie tej samej kobiety z obnażonymi piersiami. Emerytowany żołnierz Thomas Brennan, reporter The War Horse, strony internetowej non profit, zauważył, że grupa stworzona po to, by pomóc żołnierzom radzić sobie ze stresem związanym z udziałem w walce oraz po powrocie do życia w cywilu, stała się miejscem zamieszczania „odwetowego porno", gdzie publikowano linki do folderów na dyskach Google'a zawierających tysiące z...