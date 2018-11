Jan Maciejewski: Od „Amatora” Kieślowskiego do amatorów z YouTube’a

Moment między pociągnięciem spustu a wystrzałem. Intensywniej niż w tej chwili nie można już żyć. Z większym napięciem i ostatecznością. Zamiast huku broni odzywa się równomierne turkotanie kamery. Głowa trzymającego ją mężczyzny odskakuje, jakby został trafiony. On jednak żyje, kamera pracuje, trzeba coś z tym zrobić. Opowiada więc o nocy, której zaczęła się rodzić jego córka.

Najważniejszej sceny w twórczości Krzysztofa Kieślowskiego, a może i w całej historii polskiego filmu, miało nie być. Katarzyna Surmiak-Domańska w wydanej niedawno biografii reżysera pisze, że „Amator" miał się kończyć sceną zniszczenia taśmy filmowej. To w taki sposób główny bohater miał się przyznać do swojej porażki, do tego, że nie jest w stanie pokazać na filmie całej prawdy o tym, co dzieje się dookoła niego. Że zawsze jest jeszcze jakaś druga strona, niuans, który rozbijałby jedność opowieści. Po tygodniu Kieślowski zadzwonił do grającego główną rolę Jerzego Stuhra, żeby przekazać mu, że muszą dokręcić jeszcze jedną scenę. Coś rzeczywiście trzeba było zniszczyć, jeszcze z czego innego zrezygnować, ale nie w taki prosty sposób. Stąd pomysł, by skierować kamerę na własną twarz, odwrócić sprzęt i logikę.

„Amator" znajduje się w szarej strefie filmografii Kieślowskiego, między filmami dokumentalnymi a fabułą. ...