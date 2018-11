Tomasz P. Terlikowski: Pseudosukces Watykanu, katolicy w Chinach cierpią

Porozumienie Chin i Watykanu okazało się wielkim sukcesem. Tyle że nie jest to sukces ani Kościoła, ani chińskich katolików, ale rządzących Państwem Środka komunistów.

To oni dzięki niejawnemu porozumieniu zyskali możliwość manipulowania wierzącymi, niszczenia wiary i wymuszania posłuszeństwa. Co zyskał Watykan? Poza marketingowym sukcesem, pokazaniem, że papież Franciszek może dogadać się z każdym, w istocie niewiele. A katolicy jeszcze mniej.

Kilkanaście dni po podpisaniu porozumienia, które miało pomóc chińskim katolikom, władze zdecydowały się na zburzenie dwóch pięknych świątyń katolickich – sanktuarium Matki Bożej Siedmiu Boleści w Dongergou w prowincji Shanxi oraz kościóła Matki Bożej z Gór w okręgu Anlong w prowincji Guizhou. Oba miejsca były otoczone kultem zarówno przez katolików podziemnych, jak i wiernych komunistycznym władzom. To zresztą nie wszystko. Władze próbują wymuszać na wiernych Rzymowi kapłanach podpisywanie lojalek, a tych, którzy odmawiają, aresztują i wywożą w nieznanym kierunku. Choć wcześniej także to robiły, tym razem do wymuszania lojalności wobec wrogich Kościołowi władz wykorzystywane jest porozumieni...