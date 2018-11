Cieślik i Górski: Historia Barei jak z jego filmów

Bareja coraz precyzyjniej portretował Polaków. Możliwe, że sam był archetypicznym Polakiem. Odważnym, twardo trzymającym się zasad, a jednocześnie sybarytą i dowcipnisiem. Pytanie, co robiłby dzisiaj, gdyby był w pełni sił twórczych – mówią Piotrowi Zarembie Mariusz Cieślik i Robert Górski - autor sztuki o reżyserze „Misia" i odtwórca jednej z ról.

Mariusza Cieślika, wicedyrektora Programu 3 Polskiego Radia, ?i Roberta Górskiego z Kabaretu Moralnego Niepokoju, autora serialu „Ucho Prezesa", łączy nie tylko wspólna satyryczna rubryka w „Plusie Minusie", ale też Stanisław Bareja. Opowiadająca o losach twórcy „Misia" sztuka autorstwa Cieślika „Zupełny Bareja" miała niedawno premierę jako radiowe słuchowisko, a urzędnika prześladującego reżysera zagrał Górski. Świetne role zagrali tam również Olaf Lubaszenko, Robert Jarociński i Mikołaj Cieślak.

Plus Minus: Jak Stanisław Bareja stał się tematem?

Mariusz Cieślik: Kiedy siadałem do pisania tekstu, nie tyle nawet chodziło mi o jego filmy, ile o biografię. Opowieść o kręceniu „Misia" to komediowa historia „jak z Barei". A między pokazem filmu dla cenzury i jego kolaudacją wydarzył się Sierpień '80. Jeszcze w czerwcu 1980 r. Bareja były dyżurnym chłopcem do bicia. Środowisko nim pogardzało. Pisano o jego filmach, że reprezentują najniższy poziom, że ...