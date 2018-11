Autobranding, czyli co łączy Maffashion i Kim Kardashian

Zaprezentować się, spodobać, zdobyć fanów. A potem wykorzystać możliwości kryjące się w internecie, żeby wzmocnić siłę rażenia. Tak spreparowany wizerunek można już sprzedać. Całkiem drogo. Na tym polega autobranding.

Jej kariera zaczęła się od erotycznego wideo, potem były seriale, reality show, botoksy i rozwody. On raper, producent, projektant mody. Ich ślub miał być ślubem stulecia. Ostatecznie nie pozwolono im go wziąć w Wersalu (koniec końców pobrali się we Florencji), ale w podparyskim pałacu odbyło się przyjęcie dzień przed ceremonią. Było bogato i z przepychem: porsche panamera, orszak straży konnej w perukach i strojach z XVIII wieku, muszkieterowie bijący w bębny, karoce z przyciemnionymi szybami, barokowa muzyka, fajerwerki.

Kim Kardashian i Kanye West to amerykańscy monarchowie współczesnej popkultury. „Trzeba by się zakopać w jakiejś piwnicy w Nepalu, żeby nie być codziennie narażonym na osobę pani Kardashian" – napisał „The New York Times". Słyszeli o nich nawet ci, którzy nie mają pojęcia o bohaterach portali plotkarskich, tabloidów i reality show.

Ona – dorodna, wybotoksowana piękność o czarnych włosach i oczach rannej sarny, muza kosme...