Michał Szułdrzyński: Deep fake i chińska cenzura

Tuż przed Świętem Niepodległości przez branżowe media przewinęła się informacja, która zrobiła na mnie olbrzymie wrażenie. Choć pozornie była to kolejna nowinka technologiczna, opisująca wykorzystanie sztucznej inteligencji, pokazywała pewien trend, którego wszystkie konsekwencje trudno jeszcze dzisiaj przewidzieć, lecz chwila refleksji już dzisiaj każe nam postawić pytanie Piłata: „Czymże jest prawda?".

Ale po kolei. Chińska agencja informacyjna Xinhua kilka dni temu pokazała światu efekt swej współpracy z technologiczną firmą Sogou. Wiadomości przeczytał całkiem sztucznie wygenerowany cyfrowo prezenter, którego zachowanie i mimika do złudzenia przypominały żywego człowieka. Choć jego głos brzmiał jeszcze odrobinę cyfrowo, to ruchy twarzy idealnie skoordynowane z wypowiadanymi słowami sprawiały wrażenie niezwykłej autentyczności.

Jaki to ma związek z prawdą? Po pierwsze, debiut wirtualnego prezentera zbiegł się w czasie z tekstem w „Financial Timesie" o niezwykłym zaostrzeniu cenzury w Chinach (szerzej pisze o tym Bogusław Chrabota). Ostrze cenzury wymierzono głównie w informacje o spowolnieniu ekonomicznym. A to właśnie niezwykły wzrost gospodarczy był tym, co legitymizowało chińskie władze, które proponowały obywatelom swoisty deal: bogać się i nie zajmuj polityką. Co jednak w sytuacji, gdy gospodarka zwalnia? Po prostu nie mówimy o tym obywatelom. ...