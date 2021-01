Niemiecki dziennik pisze o kryzysie tożsamości w PO

„W Platformie, która jest partnerem CDU/CSU w Europejskiej Partii Ludowej, nastroje są złe, odpowiednio do sytuacji. A przez długi czas wydawała się ona filarem polskiego państwa” - pisze dziennikarz „FAZ”, przypominając historię PO. Według autora „niewesoła sytuacja partii” zapewne powstrzymuje jej wieloletniego szefa i byłego premiera Donalda Tuska przed powrotem do polskiej polityki.

Niemiecki dziennik pisze, że w Platforma Obywatelska skończyła właśnie 20 lat, ale na świętowanie jubileuszu nikt nie miał ochoty. „Akurat w minionym tygodniu PO straciła dwa mandaty” – zauważa warszawski korespondent gazety Gerhard Gnauck. Dziennikarz informuje o przejściu znanej posłanki Joanny Muchy i senatora Jacka Burego do ruchu Polska 2050, który istnieje dopiero pół roku i nie ma jeszcze klubu w żadnej z izb polskiego parlamentu. Założyciel ruchu, publicysta Szymon Hołownia, który z 17 procentami głosów był na trzecim miejscu w zeszłorocznych wyborach prezydenckich, „prowadzi teraz – co w Polsce nie jest niczym nadzwyczajnym – dyskretne rozmowy, by podkupić przede wszystkim polityków PO” – pisze Gnauck. I dodaje, że w ostatnich sondażach nowa siła polityczna wyprzedziła nawet PO.

Brakuje nowego programu

„W najnowszych sondażach rządzący od 2015 roku narodowo-konserwatywny PiS – tak jak od lat – prowadzi z wynikiem między 30 a 40 procent. I to pomimo najnowszych, masowych protestów przeciwko groźbie zaostrzenia prawa aborcyjnego i mimo rosnącego niezadowolenia z restrykcji pandemicznych. Przede wszystkim dzięki swej polityce socjalnej PiS na trwale zmienił debatę w kraju. Wprawdzie PO odnosiła też sukcesy, jak choćby utrzymując władzę w wielu ratuszach i osiągając w 2019 roku niewielką większość w Senacie. W drugiej turze wyborów prezydenckich podczas pierwszej fali pandemii jej kandydat zdobył nawet 49 procent. Ale co dalej?” – zastanawia się dziennik.

„Przewodniczący PO, były minister sprawiedliwości Borys Budka jest wprawdzie ciętym krytykiem PiS i przede wszystkim jego autorytarnych skłonności. Ale jednocześnie jest wiele niejasności co do jego kursu. Nowej deklaracji programowej, która właściwie miała ukazać się na urodziny, do tej pory nie ma. W starych uchwałach partii była mowa o «tradycyjnych normach», ochronie życia nienarodzonego i wolnej gospodarce rynkowej. Dziś dla wielu w PO oraz w społeczeństwie na pierwszym planie są nowe kwestie: polityka klimatyczna i ochrony środowiska, wyraźniejszy rozdział Kościoła od państwa, prawa kobiet i osób LGBT oraz spór o prawo aborcyjne. Oprócz tego jest to spór o praworządność, który doprowadził do trwałego konfliktu między Warszawą a instytucjami UE” – analizuje Gnauck.