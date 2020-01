Zdrojewski: Nikt nie kieruje kampanią Kidawy-Błońskiej. To strata czasu

Zdrojewski w rozmowie z RMF FM przyznał, że na wyborach w Platformie cierpi kampania wyborcza Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. - W tej chwili nie ma tej osoby kierującej. Będzie prawdopodobnie znana po zakończonych wyborach w Platformie Obywatelskiej - powiedział senator w odpowiedzi na pytanie, kto obecnie kieruje kampanią kandydatki PO na prezydenta RP.

- Wiemy, że nikt w tej chwili nie kieruje. Ona ma oczywiście ogrom doradców, pracuje w chwili obecnej, wiem, że teraz ma jakieś zajęcia związane także z wizerunkiem etc., więc nie marnuje tego czasu - zaznaczył polityk PO. Zdrojewski przyznał, że w ten sposób czas przecieka Platformie między palcami. - Mam wrażenie. Uważam, że jest to strata czasu - zauważył.

- Wiadomo, że ta decyzja będzie przynależna do szefa partii. To, jak będzie wyglądać sztab, to powinno być porozumienie z udziałem Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, tak, aby ten sztab odpowiadał jej temperamentowi, potrzebom, diagnozie sytuacji, więc po prostu trzeba - niestety - poczekać - tłumaczył.

Zdaniem Zdrojewskiego wybory na szefa PO powinny były odbyć się wcześniej. - Ja też mówiłem o tym dosyć głośno, dosyć mocno, że oczekiwałem rezygnacji Grzegorza Schetyny z przewodniczenia Platformie zaraz po wyborach do Sejmu i Senatu. Niestety, tak się stało, że wybory zakończyły się klęską, a wybory na szefa Platformy Obywatelskiej, zgodnie z jej statutem, będą miały miejsce pod koniec stycznia - powiedział senator.