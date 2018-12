Jakie wydatki na święta można pokryć z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Nawet jeśli pracodawca chce przyznać pracownikowi świadczenie, które ma charakter wsparcia socjalnego, nie może tego zrobić, gdy nie przewidział go w regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Przedświąteczny okres sprzyja pomysłom o sfinansowaniu paczek czy imprez z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Nie wszystkie są jednak zgodne z przepisami.

Czy ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wolno przyznać zapomogę świąteczną w sytuacji, gdy obowiązujący regulamin zfśs nie przewiduje takiego świadczenia?

Michał Szuszczyński: Środki zfśs powinny być wydatkowane zgodnie z regulaminem zfśs. W związku z tym nie jest dopuszczalne przeznaczanie ich na świadczenia, które nie zostały w nim przewidziane.

Niezależnie od powyższego należy pamiętać, iż celem zfśs nie jest finansowanie wydatków okolicznościowych, lecz pomoc socjalna osobom uprawnionym. Dlatego też, formułując zapisy regulaminu zfśs – w celu zapewnienia możliwości przyznawania tego rodzaju zapomogi – powinno się akcentować jej socjalny charakter, przyjmując, iż przysługuje ona nie z powodu wystąpienia Świąt Bożego Narodzenia, lecz związanych z nimi zwiększonych wydatków, wpływających na sytuację materialną osób uprawnionych. Jest to szczegół, ale może on w istotny sposób wpłynąć na ocenę prawidłowości wydatkowania środków zfśs.

Czy dopuszczalne jest sfinansowanie ze środków zfśs paczek świątecznych o jednakowej wartości dla dzieci wszystkich pracowników?

Co do zasady wysokość pomocy przyznawanej poszczególnym uprawnionym ze środków zfśs powinna być zróżnicowana, z uwzględnieniem kryterium socjalnego. Z tego względu przyznanie danego świadczenia powinno poprzedzać zbadanie sytuacji materialnej, życiowej i rodzinnej osoby uprawnionej. Dopiero na tej podstawie powinno się ustalić wartość świadczenia.

W związku z powyższym, przyznanie wszystkim dzieciom paczek świątecznych o równej wartości – mimo że zwyczajowo taką właśnie praktykę stosuje wielu pracodawców – może zostać potraktowane jako naruszenie ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Czy przepisy zezwalają na przyznawanie pomocy z zfśs w postaci świątecznych bonów towarowych lub pieniężnych?

Ustawa o zfśs nie przewiduje ograniczeń w tym zakresie. Jeśli zatem regulamin zfśs dopuszcza (przewiduje) finansowanie takich świadczeń, możliwe jest przyznanie bonów osobom uprawnionym.

Należy jednak pamiętać, iż bony nie korzystają ze zwolnienia podatkowego przewidzianego dla innych świadczeń finansowanych ze środków zfśs. Ich wartość będzie więc stanowiła przychód osoby uprawnionej, podlegający opodatkowaniu.

Czy możemy sfinansować ze środków zfśs wigilię pracowniczą?

Wigilia pracownicza stanowi imprezę okolicznościową, którą zasadniczo pracodawca powinien organizować ze środków obrotowych. Mimo że istnieją orzeczenia sądowe dopuszczające wydatkowanie środków zfśs na organizację przez pracodawcę różnego rodzaju imprez dla załogi – jako świadczeń dostępnych na tzw. zasadzie powszechnej dostępności – to jednak należy przyjąć, iż zgodnie z ustawą powinny mieć one charakter kulturowo-oświatowy lub sportowo-rekreacyjny. Oznacza to, że te spotkania powinny być połączone np. z występem kulturalnym.

Jeśli spotkanie świąteczne ma wyłącznie „konsumpcyjny" charakter, nie powinno być sfinansowane ze środków zfśs.

Jakie są konsekwencje wydatkowania środków z zfśs niezgodnie z regulaminem lub ustawą?

Wydatkowanie środków zfśs – czy to niezgodnie z obowiązującym regulaminem zfśs, czy z ustawą o zfśs – stanowi wykroczenie, zagrożone karą grzywny, nakładaną na wniosek inspektora pracy.

Ponadto, związkom zawodowym działającym w danym zakładzie pracy, przysługuje prawo żądania od pracodawcy zwrotu tak wydanych środków na rachunek zfśs.

Niezależnie od powyższego, istotne ryzyko w wydatkowaniu środków zfśs niezgodnie z ustawą lub regulaminem zfśs wiąże się z ustaleniem, iż sfinansowane w ten sposób świadczenia nie korzystają ze zwolnienia od obowiązku odprowadzenia podatku i składek na ubezpieczenia społeczne. Może to oznaczać konieczność ich opodatkowania i oskładkowania przez pracodawcę. ?

Michał Szuszczyński