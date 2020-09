Pomoc z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych: jak rozliczyć wsparcie z tarczy antykryzysowej

Dla wielu pracodawców przyszła pora na rozliczenie się z wojewódzkim urzędem pracy z prawidłowości wykorzystania środków, jakie otrzymali w ramach trzymiesięcznej pomocy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Wsparcie to miało postać dofinansowania do wynagrodzeń pracowników objętych obniżonym wymiarem czasu pracy lub przestojem ekonomicznym przyznawanego na podstawie art. 15g ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej: tarcza antykryzysowa).

? złoży dokumenty potwierdzające prawidłowość wykorzystania środków w terminie do 30 dni po upływie okresu ich pobierania.

Formularz wraz z instrukcją w sprawie sposobu rozliczania wykorzystania środków pojawił się na stronach wojewódzkich urzędów pracy na początku lipca 2020 r. Wraz z nim pojawiły się jednak wątpliwości dotyczące jego wypełniania w przypadku, gdy obniżony wymiar czasu pracy lub przestój ekonomiczny został wprowadzony w trakcie miesiąca. W związku z tym na początku sierpnia br. opublikowano alternatywną wersję formularza, przystosowaną do rozliczenia dofinansowań przyznanych na niepełne miesiące. Nie rozwiało to jednak wszystkich wątpliwości nurtujących przedsiębiorców.

Zgodnie z instrukcją pracodawca załącza do formularza m.in. zbiorcze potwierdzenie dokonania przelewu z tytułu składek ZUS za każdy miesiąc otrzymania wsparcia.

Problem powstawał m.in. w sytuacji, gdy obniżony wymiar czasu pracy, a tym samym dofinansowanie, obowiązywało np. od 15 kwietnia do 14 lipca 2020 r., a wynagrodzenie jest wypłacane w firmie do

10. dnia kolejnego miesiąca. Taki pracodawca składki ZUS od wynagrodzeń za lipiec powinien opłacić do 15 września 2020 r. Tymczasem termin na rozliczenie się z WUP, a tym samym na przedstawienie dowodu opłaty składek, mijał w połowie sierpnia.

Część urzędów w tej sytuacji rekomenduje dołączenie do rozliczeń oświadczenia, że termin na opłacenie składek jeszcze nie minął i że odpowiednie dokumenty zostaną przesłane w późniejszym terminie. Jednak zdarzają się też głosy, że z umowy zawartej z WUP wynika obowiązek rozliczenia całości dofinansowania w 30-dniowym okresie, a tym samym składki za część miesiąca powinny zostać opłacone odpowiednio wcześniej.

dopiero pod koniec sierpnia. Zgodnie z wyjaśnieniami WUP-ów, w takiej sytuacji okres pobierania świadczeń kończy się wraz z otrzymaniem ostatniego przelewu i to od tej daty należy liczyć 30-dniowy termin na złożenie rozliczenia.

Przedsiębiorcy zatrudniający do 49 ubezpieczonych, którzy o pomoc z FGŚP zawnioskowali na samym początku obowiązywania art. 15g tarczy antykryzysowej, nie mieli informacji, czy i w jaki sposób powinni zaznaczyć we wniosku fakt ubiegania się przez nich w ZUS o zwolnienie z 50 proc. składek na ubezpieczenia społeczne pracowników na podstawie art. 31zo ust. 1a tarczy antykryzysowej. Zdarzały się więc sytuacje, gdy mimo zwolnienia z 50 proc. składek, przedsiębiorca otrzymał środki na ich opłacenie z FGŚP.

Zwolnienie z 50 proc. składek oraz dofinansowanie do składek na ubezpieczenia społeczne w ramach art. 15g przez urzędy są traktowane jako pomoc w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłat. Oznacza to, że korzystając z pełnych trzech miesięcy zwolnienia z 50 proc. składek ZUS (marzec, kwiecień, maj) nie można skorzystać z dofinansowania z FGŚP na składki ZUS w żadnym zakresie (mimo że okresy pomocy nie pokrywają się). Zgodnie z wyjaśnieniami przedstawianymi przez WUP-y, w takiej sytuacji należy przy rozliczaniu zwrócić środki otrzymane z przeznaczeniem na składki ZUS za cały okres dofinansowania.