Czy umowa szkoleniowa z pracownikiem musi być na piśmie?

- Pracownikowi, który zapisał się na studia podyplomowe, postanowiliśmy dofinansować połowę czesnego. Nie chcemy tworzyć zobowiązania do odpracowania nauki. Czy musimy zawierać umowę szkoleniową, aby kwota dofinansowania była wolna od podatku dochodowego? – pyta czytelnik.

W tej sytuacji umowy szkoleniowej nie trzeba sporządzać na piśmie. Nie pozbawia to prawa do ulgi podatkowej.

Przy podnoszeniu kwalifikacji zawodowych przez pracowników z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy występują ze strony pracodawcy przede wszystkim świadczenia obowiązkowe. Jest to płatny urlop szkoleniowy (który jednak nie przysługuje pracownikowi w razie studiów podyplomowych), czy płatne zwolnienia z całości lub części dnia pracy (w zakresie, w którym praca koliduje z obowiązkowymi zajęciami na studiach podyplomowych). Dodatkowo mogą wystąpić świadczenia dodatkowe (dobrowolne), takie jak np. sfinansowanie lub dofinansowanie opłat za studia, kosztów dojazdów itp.

Pracodawca zawiera z osobą podnoszącą kwalifikacje zawodowe umowę określającą wzajemne prawa i obowiązki stron. Co do zasady umowę zawiera się na piśmie. Zachowanie formy pisemnej jest jednak niezbędne tylko wtedy, gdy pracodawca przyznaje w niej świadczenia dodatkowe i umowa zawiera zobowiązanie pracownika do pozostawania w zatrudnieniu przez pewien czas po zakończeniu nauki (art. 1034 § 3 k.p.). Przy braku tworzenia takich zobowiązań nie ma konieczności zawierania tzw. umowy szkoleniowej.