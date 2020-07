Koronawirus a dopłaty na wakacje

Wysokość dofinansowania do wczasów z zfśs ustala pracodawca. Konkretna kwota dla pracownika musi być jednak powiązana z jego sytuacją życiową, rodzinną i materialną. Nie może być więc tak, że wszyscy pracownicy otrzymają dofinansowanie w tej samej wysokości. Inaczej jest ze świadczeniem urlopowym. Jego wysokość zależy od stawki odpisu na zfśs oraz wymiaru czasu pracy. Prawo do tego świadczenia przysługuje, gdy pracownik wnioskuje o urlop obejmujący co najmniej 14 kolejnych dni.